Legendäre Serie auf Netflix hält mich nachts wach – dabei kenne ich alle Folgen schon

Netflix, Amazon und Co. produzieren zwar am laufenden Band neuen Content, aber meine Abende und Nächte gehören seit Wochen einer der besten Serien aller Zeiten: Lost. Obwohl ich die Serie über eine mysteriöse Insel schon mehrfach gesehen habe, kann ich einfach nicht abschalten.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lost ist auch 20 Jahre später eine geniale Serie

Wenn wir über die besten Serien aller Zeiten sprechen, dann fallen schnell Namen wie Breaking Bad, The Wire oder auch Game of Thrones. Mir schießt dagegen eine andere Serie ins Gehirn: Lost. Die legendäre Mystery-Serie ist inzwischen mehr als 20 Jahre alt, hat in meinen Augen aber immer noch dieselbe Anziehungskraft wie damals – selbst wenn man das Ende kennt.

Anzeige

Es nervt schon fast, dass Lost heutzutage oft auf das berühmt-berüchtigte Ende reduziert wird, denn die eigentliche Geschichte und vor allem die Figuren sind zeitlos gut. Das merke ich aktuell wieder. Ich rewatche die Serie nämlich derzeit zum dritten Mal. Eine Folge Lost vor dem Schlafengehen ist zu einem Abendritual für mich geworden. Oft bleibt es aber nicht bei einer Folge, denn die Cliffhanger greifen auch beim dritten Mal so gut, dass ich weiterschauen muss.

Anzeige

Das überrascht mich ehrlich gesagt immer wieder. Ich habe schon viele Serien gesehen, aber selbst die richtig guten Serien schaffen bei mir für gewöhnlich nur eine Runde. Lost ist in dieser Hinsicht also eine Ausnahme. Ich nerve meine Freunde sogar inzwischen regelmäßig damit, dass sie der Mystery-Serie unbedingt eine Chance geben sollen. Die Gegenargumente sind dabei immer die gleichen: „Die Serie ist alt! “ oder „Ich kenne das Ende schon... “

Das spielt bei Lost aber gar keine Rolle. Die Figuren sind es, die mich gebannt vor den Bildschirm fesseln. Während andere Serien oft nur ein paar Figuren haben, die mir ans Herz wachsen (wenn überhaupt), kann ich mich bei Lost gar nicht entscheiden, wenn ich am meisten liebe: Jack, Locke, Kate, Sayid, Desmond, Sawyer, Hurley oder doch Sun? Die Charaktere sind fantastisch geschrieben, haben bewegende Hintergründe und Schicksale und werden toll dargestellt.

Die Serie Lost bietet viele fantastische Figuren. (© Disney)

Anzeige

Von Amazon bis Netflix: Lost läuft (fast) überall

Meine Begeisterung für Lost geht sogar so weit, dass ich mich nach den einzelnen Folgen in uralten Internetforen herumtreibe, um zu erfahren, was die Leute damals zur TV-Ausstrahlung über die Wendungen und Twists gedacht haben. Das mache ich sonst auch nicht.

Und natürlich ist Lost nicht perfekt. Es gibt Folgen, die als Lückenfüller zu sehen sind oder Hintergrundgeschichten, die eher semi-interessant sind (Stichwort: Jacks Tattoo). Aber allein die Tatsache, dass ich auch beim dritten Mal immer noch dieses wohlige Gefühl von „Ich muss wissen, wie es weitergeht!“ spüre, spricht Bände für die Qualität der Serie.

Deshalb meine Bitte an jeden, der das hier liest: Schaut euch Lost an! Ihr werdet es nicht bereuen, da bin ich mir sicher. Und inzwischen habt ihr sogar die freie Auswahl. Ihr könnt Lost über Netflix, Amazon Prime Video oder auch Disney+ schauen. Es gibt also keine Ausreden mehr!