Leichen, Pflanzen & Hacker: Die kostenlosen Audible-Hörbücher im September rauben euch den Atem

Audible stellt eine Vielzahl von Hörbüchern bereit, die im Abo kostenlos verfügbar sind. Oft ist nicht ersichtlich, wie lange diese Titel bereits im Angebot enthalten sind.

Das erschwert eine gezielte Auswahl für alle, die ohne großen Zeitaufwand nach hochwertigen kostenlosen Hörbüchern suchen. In diesem Artikel empfehle ich euch daher monatlich eine Auswahl an Hörbüchern, um euch bei der Suche zu helfen.

Empfehlungen für kostenlose Hörbücher für Audible-Abonnierende (Stand: 25.08.2025)

Was passiert, wenn dein ganzes Leben zur Falle wird?

Gregg Hurwitz: Flieh um dein Leben

Von Anfang bis zum Ende ein sehr spannender Thriller, der wirklich gut unterhält.

Der Sprecher wird in den Bewertungen sehr gelobt. Ich musste aber an manchen Stellen die Wiedergabegeschwindigkeit leicht hochschrauben, damit das Tempo zum Geschehen passt.

Story überrascht sehr. Mehr will ich aber nicht verraten.

Die Figuren verfügen über kaum psychologische Tiefe. Hier steht die Unterhaltung im Vordergrund.

Recht oberflächlicher Fokus auf Action, allerdings muss nicht jede Geschichte eine Pointe haben.

Mike lebt mit seiner Familie das perfekte Leben, doch als er plötzlich ins Visier skrupelloser Verfolger gerät, kippt alles. Keine Polizei, keine Sicherheit, nur Flucht. Wer auf Thriller mit Tempo, Paranoia und cleverer Täuschung steht, ist hier goldrichtig. Und hier geht's direkt zum Titel bei Audible.

Wenn der Blick hinter die Fassade lebensgefährlich wird

Sam Feuerbach, Thariot: Leid kennt keinen Sonntag (Echtzeit 1)

Der Plot ist rasant und spannend, begleitet von einem verständlichen und klarem Sprachstil, selbst bei technischen Parts.

Die Charaktere sind vielschichtig und entwickeln sich weiter.

Gesellschaftskritische Themen wie Medienmanipulation und Überwachung regen zum Nachdenken an. So ist die Geschichte nicht bloße Unterhaltung.

Der Sprecher Robert Frank wird in den Bewertungen gelobt und ist eindringlich und emotional stark.

Durch den einfachen Stil wirken manche Handlungsstränge wirken klischeehaft.

Klischeehaft ist auch die Rolle der Frau. In dieser Geschichte haben Frauen wenig Interesse an Technik und kein Verständnis fürs Gaming. Das hat mich als Games- und Tech-Redakteurin die Augen verdrehen lassen.

Nicht das beste Werk von Sam Feuerbach und Thariot.

Eine Leiche, ein Hacker, der mehr sieht, als er sollte und ein Kommissar, der lieber seine Ruhe hätte. Willkommen in einer Welt, in der Medien lügen, Technik herrscht und Wahrheit zur Ware wird. Was glaubt ihr, worauf das hinausläuft? Ein fesselnder Thriller, der schneller eskaliert als ein Shitstorm auf X und euch mit jeder Szene tiefer hineinzieht. Hierbei handelt es sich um den ersten Teil und hier gelangt ihr direkt zum Titel bei Audible.

Grünes Grauen: Wenn Pflanzen tödlich denken

Tibor Rode: Der Wald – Er tötet leise

Fesselnder Öko‑Thriller, der aktuelle Umweltfragen aufgreift, ohne nur belehren zu wollen.

Leicht verständlicher Stil mit wissenschaftlicher Tiefe, die volle Konzentration auf das Geschehen ermöglicht.

Regt zum Nachdenken über Mensch‑Natur‑Beziehungen an.

Oberflächliche Figuren, teils klischeebehaftet, ohne spürbare Entwicklung.

Manche Szenarien wirken konstruiert und vorhersehbar, mit klischeehaften Wendungen oder überzogenen dramaturgischen Mitteln

Zuerst ist es nur ein Rätsel für die Forschung: Eine Pflanze breitet sich schnell aus und verletzt die Menschen in ihrer Nähe. Doch etwas im Ökosystem verändert sich rasant. Dann kippt alles. Ein Wissenschaftler und Autor stolpert in ein Netz aus uralten Geheimnissen, moderner Gentechnik und tödlicher Intelligenz. Was glaubt ihr, wie lange der Mensch noch der Jäger ist? Oder ist er längst die Beute? Trotz der negativen Punkte fühlte ich mich unterhalten, aber überzeugt euch selbst, direkt bei Audible.

Für Fans von Sci-Fi haben wir einen Artikel mit unseren Empfehlungen für die besten Sci-Fi-Hörbücher verfasst. Hier werdet ihr zwar euer Guthaben in die Hände nehmen müssen, aber auch einige wirklich tolle Tipps für die Ohren bekommen.

Von Helden und Geistern: eine Reise durch deutsche Mythen

Diverse Autorinnen und Autoren: Deutsche Sagen und Legenden

Auswahl klassischer Sagen von Helden bis Kobolden, die ein literarischer Schatz deutscher Kultur sind.

Unterhaltsam und kurzweilig, mit ein wenig Humor, ideal zur Entspannung oder für zwischendurch.

Moderne Erzählweise ohne altmodische Sprachschwellen erleichtert das Verständnis.

Fokus auf Unterhaltung und Atmosphäre, ohne philosophische oder psychologische Tiefe.

Drückt auf Play und ihr seid mitten drin in einer Welt der Mythen. Diese Sammlung führt euch quer durch Deutschlands sagenumwobene Landschaften, wo Helden, Geister und seltsame Kreaturen ihre Geschichten flüstern. Manche enden weise, andere schaurig, aber alle bleiben im Kopf. Über diesen Link gelangt ihr zu der langen Sonderausgabe direkt bei Audible.

Wie man sich selbst verliert und wiederfindet

Sascha Reimann: Ferris – Ich habe alles außer Kontrolle

Ehrlich und authentisch. Ferris nimmt kein Blatt vor den Mund, auch wenn es unbequem wird.

Ein Hauch Selbstironie und Humor durchziehen die emotionalen Schilderungen.

Reflektiert erzählt, sodass der Weg vom Exzess zur Stabilität deutlich wird.

Die zeitlichen Sprünge wirken mitunter verwirrend. Ein Preis für die rohe Authentizität.

Ein lauter, wilder und ungebremster junger Mann auf der Bühne und plötzlich Ferris: nüchtern, Vater, immer noch laut, aber anders. Ihr glaubt, ihr kennt die Deichkind-Stimme? Nicht so. Dieses Hörbuch reißt euch mit durch Berliner Clubs, Abstürze, Entzüge und eine Menge „Was zum Teufel hab ich da eigentlich gemacht?!“. Schonungslos, nah und verdammt ehrlich. Nein, ich bin überhaupt kein Fan von dieser Art von Musik, aber das muss man für diese Autobiografie auch nicht sein. Überzeugt euch selbst. Hier gelangt ihr zu dem Hörbuch direkt bei Audible.

Meine Vorgehensweise bei der Auswahl

Ich wähle meine Empfehlungen aus den Hörbüchern aus, die aktuell im Abo enthalten sind. Dabei überprüfe ich, ob Audible angibt, dass die Titel bald entfernt werden.

Ich stelle die Auswahl aus verschiedenen Genres zusammen, um verschiedene Hörgeschmäcker abzudecken. Der Fokus liegt dabei in der Regel auf meinen Lieblingsgenres: Science-Fiction & Fantasy, Krimi & Thriller, Comedy & Humor, aber auch Geschichte und Sachbücher.

Einmal im Monat erscheint ein Update mit aktuellen Empfehlungen.

Die Auswahl basiert auf eigener Hörzeit und Erfahrung. Deshalb ist sie subjektiv und deckt nicht alle Geschmäcker ab. Ich freue mich jedoch über jeden Hörer, dem ich ein gutes Buch empfehlen konnte.

Damit etwas mehr als nur meine Meinung in die Auswahl einfließt, beziehe ich auch Bewertungen anderer Hörerinnen und Hörer mit ein und werte sie aus.

Wenn ihr ein fantastisches Buch gehört habt, das ihr mir empfehlen wollt, dann schreibt gerne eine E-Mail an redaktion@giga.de. Ich freue mich nicht nur über kostenlose Empfehlungen.

Auswahl früherer Empfehlungen

Luna McNamara: Psyche und Eros Von Prüfungen, Sehnsüchten und göttlichem Liebeschaos

In „Psyche und Eros“ stolpert ihr direkt in die Glitzerwelt der griechischen Mythologie. Eine neugierige Sterbliche namens Psyche begegnet dem rätselhaften, manchmal launischen Eros, dem Gott der Liebe. Natürlich hält das Schicksal allerhand Prüfungen und unerwartete Wendungen parat, von denen ihr garantiert nicht alle kommen seht. Seid ihr bereit für göttlichen Klatsch und spannende Selbstfindung?

Helen Fields: Die perfekte Gefährtin Callanach & Turner 1. Ein Schottland-Krimi, der fesselt.

Schottischer Nebel, eine Hütte im Nirgendwo und plötzlich kippt die Stimmung. Ihr folgt Ermittlern, die psychologisch tiefer tauchen als so mancher See in den Highlands, und niemand verrät euch, ob hier wirklich jemand unschuldig ist. Was glaubt ihr, wer mit wem spielt, und werdet ihr danach noch ruhig schlafen können?

Carl Wilckens: Das Tagebuch – Dreizehn 1 Steampunk-Geschichte über Macht und Menschlichkeit (Teil 1 von 5).

Ein Tagebuch, das mehr Fragen stellt als beantwortet, und ein Krieg, der keinen Sieger kennt. Ihr mögt düstere Gedankenwelten, gebrochene Helden und Geschichten, die moralisch an euch nagen? Diese Erzählung kratzt an eurer Urteilsfähigkeit und stellt euch vor die Frage: Wie viel Mensch bleibt, wenn alles andere fällt?

Arnold Schwarzenegger: Total Recall – Die wahre Geschichte meines Lebens Vom Hantelbank-Helden zum Machtmenschen.

Stellt euch einen Jungen aus einem kleinen österreichischen Dorf vor, der davon träumt, der Stärkste der Welt zu sein, und sich plötzlich in Hollywood wiederfindet, um später sogar im politischen Machtzentrum Kaliforniens tätig zu sein. Arnold Schwarzenegger berichtet ehrlich, direkt und mit der Power eines Gewichthebers von seiner unglaublichen Reise. Ihr wollt wissen, wie man Träume nicht nur träumt, sondern lebt?

Karl Olsberg: Virtua KI – Kontrolle ist Illusion Digitale Albträume: Willkommen in der schönen neuen Welt

In dieser Welt bestimmen KI-Systeme, wer wir sind oder sein dürfen. Daniel, ein gescheiterter Psychologe, der in der KI-Entwicklung tätig ist, will eigentlich nur seine Ruhe, doch plötzlich gerät er ins Fadenkreuz einer digitalen Macht, die mehr kann, als nur rechnen. Ein Gamechanger für alle, die noch denken, Menschsein sei offline. Virtua ist ein kluger und beklemmender Thriller über Kontrolle, Bewusstsein und darüber, was real überhaupt noch bedeutet.

So findet ihr kostenlose Hörbücher auf Audible

Wenn ihr diese Übersicht in Audible aufruft, während ihr in eurem Account angemeldet seid, dann erscheint bei der Filtermöglichkeit die Option „Enthalten im Abo“. Die Option „Kostenlose Titel“ ist auch anwählbar, wenn ihr nicht angemeldet seid, beziehungsweise, wenn ihr kein aktives Audible-Abo habt. Diese Hörbücher sind also für alle kostenlos.

Hier findet ihr die Filtermöglichkeit für Hörbücher, die im Audible-Abo enthalten sind. (© Screenshot & Bearbeitung GIGA)

An dieser Stelle könnt ihr auch einige weitere Filter einstellen. Dazu gehören zum Beispiel gekürzt/ungekürzt, Hörbuch/Podcast etc., aber auch Sprecher, Titel, Autor und Schlagwort. Die Filterung nach Schlagwort ist besonders nützlich, da ihr so nach Hörbüchern suchen könnt, die euren aktuellen Interessen entsprechen.