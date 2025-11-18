Lenny Kravitz live 2026: Zwei Sommer-Shows in Deutschland – alle Infos zu Terminen & Tickets

Rock- und Funk-Legende Lenny Kravitz kommt zurück nach Deutschland, und zwar mitten im Hochsommer 2026. Nach seiner „Blue Electric Light Tour 2025“ legt der US-Superstar noch einmal nach und spielt Ende Juli gleich zwei große Shows. Hier erfahrt ihr, wann und wo Kravitz auf der Bühne steht, wann der Ticketverkauf startet und was Fans an diesen Abenden erwartet.
Wann spielt Lenny Kravitz in Deutschland?
Im Rahmen seiner neuen Konzertreihe „Lenny Kravitz live 2026“ tritt der 61-Jährige an zwei Terminen hierzulande auf:
- 27. Juli 2026: Berlin, Uber Arena
- 29. Juli 2026: Köln, Lanxess Arena
Beide Städte zählen seit Jahren zu Kravitz’ festen Stationen, und wer den Musiker kennt, weiß: Das werden keine gewöhnlichen Sommerabende, sondern energiegeladene Feiern. Neben den zwei Terminen in Deutschland, tourt der Sänger auch durch die Nachbarländer wie Polen, Frankreich, Österreich oder Luxemburg. Alle weiteren Termine findet ihr in der offiziellen Ankündigung auf Instagram:
Alle Tickets-Vorverkäufe im Überblick
Der Ticket-Vorverkauf ist in mehrere Phasen gestaffelt:
- Artist-Pre-Sale: ab Mittwoch, 19. November 2025, 10 Uhr
- Exklusiver Vorverkauf: ab Donnerstag, 20. November 2025, 10 Uhr via reservix.de und myticket.de
- Allgemeiner Vorverkauf: startet Freitag, 21. November 2025, 10 Uhr
Um am Artist-Presale teilzunehmen, müsst ihr euch auf der offiziellen Webseite von Lenny Kravitz für die E-Mail-Updates anmelden. Weitere Infos zu dem Vorverkauf werdet ihr dann per E-Mail erhalten.
Was können Fans erwarten?
Lenny Kravitz ist für seine mitreißenden Liveshows bekannt: Rockgitarren treffen auf Funk-Grooves, Soul-Atmosphäre und eine Prise 70er-Style. Auf der Bühne gibt er Klassiker wie Are You Gonna Go My Way, American Woman und Fly Away gern genau so viel Raum wie seinen neueren Songs. Auch wenn aktuell kein neues Album angekündigt ist, steht fest: Kravitz hat live immer etwas Besonderes im Ärmel – von improvisierten bluesigen Soli bis zu Publikumsmomenten, bei denen er buchstäblich in die Menge geht.