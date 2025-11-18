Lenny Kravitz live 2026: Zwei Sommer-Shows in Deutschland – alle Infos zu Terminen & Tickets

Rock- und Funk-Legende Lenny Kravitz kommt zurück nach Deutschland, und zwar mitten im Hochsommer 2026. Nach seiner „Blue Electric Light Tour 2025“ legt der US-Superstar noch einmal nach und spielt Ende Juli gleich zwei große Shows. Hier erfahrt ihr, wann und wo Kravitz auf der Bühne steht, wann der Ticketverkauf startet und was Fans an diesen Abenden erwartet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann spielt Lenny Kravitz in Deutschland?

Im Rahmen seiner neuen Konzertreihe „Lenny Kravitz live 2026“ tritt der 61-Jährige an zwei Terminen hierzulande auf:

27. Juli 2026: Berlin, Uber Arena

Berlin, Uber Arena 29. Juli 2026: Köln, Lanxess Arena

Anzeige

Beide Städte zählen seit Jahren zu Kravitz’ festen Stationen, und wer den Musiker kennt, weiß: Das werden keine gewöhnlichen Sommerabende, sondern energiegeladene Feiern. Neben den zwei Terminen in Deutschland, tourt der Sänger auch durch die Nachbarländer wie Polen, Frankreich, Österreich oder Luxemburg. Alle weiteren Termine findet ihr in der offiziellen Ankündigung auf Instagram:

Anzeige

Alle Tickets-Vorverkäufe im Überblick

Der Ticket-Vorverkauf ist in mehrere Phasen gestaffelt:

Artist-Pre-Sale: ab Mittwoch, 19. November 2025, 10 Uhr

ab Mittwoch, 19. November 2025, 10 Uhr Exklusiver Vorverkauf: ab Donnerstag, 20. November 2025, 10 Uhr via reservix.de und myticket.de

ab Donnerstag, 20. November 2025, 10 Uhr via reservix.de und myticket.de Allgemeiner Vorverkauf: startet Freitag, 21. November 2025, 10 Uhr

Um am Artist-Presale teilzunehmen, müsst ihr euch auf der offiziellen Webseite von Lenny Kravitz für die E-Mail-Updates anmelden. Weitere Infos zu dem Vorverkauf werdet ihr dann per E-Mail erhalten.

Was können Fans erwarten?

Lenny Kravitz ist für seine mitreißenden Liveshows bekannt: Rockgitarren treffen auf Funk-Grooves, Soul-Atmosphäre und eine Prise 70er-Style. Auf der Bühne gibt er Klassiker wie Are You Gonna Go My Way, American Woman und Fly Away gern genau so viel Raum wie seinen neueren Songs. Auch wenn aktuell kein neues Album angekündigt ist, steht fest: Kravitz hat live immer etwas Besonderes im Ärmel – von improvisierten bluesigen Soli bis zu Publikumsmomenten, bei denen er buchstäblich in die Menge geht.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.