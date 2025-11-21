Letzter Auftritt des Fanlieblings: „The Walking Dead“ schickt eine der größten Figuren in den Ruhestand

Die Reise von Daryl Dixon geht weiter – aber nicht mehr lange. AMC hat offiziell bestätigt, dass eine 4. Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ erscheinen wird. Damit steuert das beliebte Spin-off auf sein großes Finale zu und Fans müssen sich zugleich vom ikonischen Überlebenskünstler verabschieden.

Staffel 4 bestätigt: Das wissen wir bisher

Die vierte Staffel wurde offiziell von AMC angekündigt. Der Starttermin steht noch nicht fest, aber vieles deutet auf einen Release im Herbst 2026 hin – ganz im gewohnten Jahresrhythmus zur dritten Staffel. Laut einem Video mit Norman Reedus und Melissa McBride, befand sich eines der Sets in Spanien:

Wie schon bei den vorherigen Staffeln wird „The Walking Dead: Daryl Dixon“ auch in Deutschland bei MagentaTV erscheinen. AMC wird den internationalen Release vermutlich wieder zeitnah freigeben.

Das könnte in Staffel 4 passieren

Noch gibt es keine offizielle Inhaltsangabe – dass Daryl und Carol weiterhin im Mittelpunkt stehen, ist zu erwarten. Laut einem Interview mit David Zebel, dem Showrunner der Serie, soll die vierte Staffel zwar das Ende von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ sein – aber nicht zwingend das Ende der Charaktere. Weitere Infos zur Handlung wurden Stand Oktober 2025 noch nicht preisgegeben.

„The Walking Dead: Daryl Dixon“ im Stream

Auch Beziehungen zu anderen The-Walking-Dead-Serien wie The Ones Who Live oder Dead City könnten eine Rolle spielen. Inwiefern, lässt sich erst sagen, wenn es mehr Informationen zu den neuen Episoden gibt.

Wer ist im Cast von Staffel 4 dabei?

Bestätigt ist bislang die Rückkehr von:

Norman Reedus als Daryl Dixon

als Daryl Dixon Melissa McBride als Carol Peletier

Ob weitere Figuren aus den früheren Staffeln oder anderen Spin-offs auftauchen, ist derzeit unklar. AMC hält sich mit Details zurück, doch neue Nebencharaktere und Antagonisten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit dazustoßen.

Norman Reedus verabschiedet sich von Daryl Dixon

Ein emotionales Kapitel schließt sich: Norman Reedus scheint nach Staffel 4 aus dem TWD-Universum auszusteigen. In einem Post auf X verabschiedete er sich von den Fans und seiner Figur:

Der Schauspieler lässt die Armbrust also allem Anschein nach ab jetzt liegen. Norman Reedus war bereits seit der dritten Episode der allerersten Staffel von „The Walking Dead“ dabei und gehörte damit zur Urbesetzung der TV-Serie. Das Interessante: Daryl Dixon existierte in der Comicvorlage gar nicht. Reedus hatte sich ursprünglich für die Rolle von Merle beworben – bekam sie nicht, überzeugte aber so sehr, dass die Showrunner eine neue Figur extra für ihn schufen: Daryl.

Damit wurde er nicht nur zu einem Fanliebling, sondern auch zu einem zentralen Bindeglied im gesamten Franchise – mit einem Charakterbogen, der sich über mehr als ein Jahrzehnt erstreckte. Noch im Sommer 2025 gab der Schauspieler jedoch einen anderen Ton an, der auf mehr als nur eine weitere Staffel von „Daryl Dixon“ hoffen ließ. In dem Statement zum Produktionsstart der finalen Staffel sagte Reedus:

Durch eure Liebe und Unterstützung hat sich jeder Moment gelohnt. Dieses Finale ist nicht nur ein Ende; es ist eine Feier dessen, was wir alle gemeinsam geteilt haben. Tragt diese Liebe weiter – Daryls Reise ist noch lange nicht zu Ende. (Quelle: AMC Networks , frei übersetzt von GIGA)

Kommt Reedus also zurück als Daryl? Wird die Armbrust doch wieder aufgehoben? Nach dem obrigen Post des Schauspielers sieht es erstmal so aus, als würden wir Daryl nach der vierten Staffel seiner Serie eine Weile lang nicht mehr sehen – und wer weiß, wie das große Finale aussehen wird.