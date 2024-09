Letztes Zelda auf der Switch: Nintendo legt alle Karten auf den Tisch

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Übersichts-Trailer

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Übersichts-Trailer

Der Release von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom steht vor der Tür. Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um das letzte Zelda auf der Switch. In einem neuen Trailer beantwortet Zelda jetzt die letzten offenen Fragen. Das Video haben wir oben für euch eingebunden.

Das steckt im neuen Switch-Hit

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für die Nintendo Switch. Ein großer Übersichts-Trailer verrät jetzt, was euch im neuen 2D-Zelda erwartet.



Die wichtigste Neuerung ist die Protagonistin selbst. Ausnahmsweise spielt ihr nämlich tatsächlich Prinzessin Zelda und nicht ihren Recken Link. Zelda bekommt in Echoes of Wisdom die Fähigkeit, verschiedene Gegenstände und auch Gegner zu kopieren und später neu zu erschaffen, um Kämpfe zu bestreiten oder Rätsel zu lösen.

Zusätzlich kann sie Gegenstände manipulieren und sich zusammen mit ihnen bewegen. Entweder der Gegenstand bewegt sich und Zelda kopiert die Bewegung oder umgekehrt. Für kurze Zeit kann die Prinzessin auch selbst zum Schwert greifen. Diese spezielle Form ist allerdings nur für eine begrenzte Zeit verfügbar.



In der Welt des Nichts muss Zelda schließlich beweisen, was sie drauf hat. In dieser Schattendimension schweben Fragmente von Hyrule mitten in der Leere. Laut Trailer befinden sich dort auch die großen Dungeons des Spiels, in denen auch Zelda-typische Bosskämpfe auf euch warten.

Zelda: Echoes of Wisdom orientiert sich an Tears of the Kingdom

Zelda: Echoes of Wisdom erwarten euch auch wieder einige bekannte Völker wie die Zoras oder die Goronen. Zusätzlich könnt ihr Smoothies mixen und neue Outfits für Zelda sammeln.



Neben der Suche nach Link, der vom bereits erwähnten Nichts verschlungen wurde, kann Zelda auch einige Nebenquests erfüllen. Der Switch-Hit nähert sich damit 3D-Zeldas wie Tears of the Kingdom an. Das zeigt sich auch dadurch, dass ihr erneut viele verschiedene Wege nutzen könnt, um Rätsel zu lösen oder euch einen Weg durch Hyrule zu bahnen.

Das neue Zelda sieht super aus Zelda: Echoes of Wisdom ist genau das Spiel, auf das ich gewartet habe, um meine Switch mal wieder aus der Mottenkiste hervorzuholen. Auch im neuen Trailer zeigt Nintendo wieder, wie kreativ sich Zeldas neue Fähigkeiten einsetzen lassen.



Ich sehe mich jetzt schon gemütlich mit meiner Switch im Bett liegen und darüber grübeln, welches Echo ich als nächstes einsetze. In meinem Kommentar zum neuen Zelda könnt ihr noch mehr darüber lesen, warum ich mich so auf Echoes of Wisdom freue. Martin Hartmann