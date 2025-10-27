„Life’s Still Unfair“: Alles zur großen „Malcolm mittendrin“-Reunion auf Disney+

Nach Jahren der Gerüchte ist es offiziell: „Malcolm mittendrin“ kehrt 2026 mit einem Reunion-Special auf Disney+ zurück. Die Mini-Serie trägt den passenden englischen Titel „Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair“ und bringt die chaotische Familie in vier neuen Folgen wieder zusammen.

FAQ Wann startet das Reunion-Special auf Disney+? Der Start ist für 2026 geplant, ein genaues Datum steht noch aus. Wie viele Folgen wird es geben? Geplant sind vier Episoden als Mini-Serie. Kommt Dewey zurück? Ja, aber mit neuem Darsteller: Caleb Ellsworth-Clark übernimmt die Rolle.

Darum geht’s in „Life’s Still Unfair“

Die neuen Episoden setzen Jahre nach dem Finale der Kultserie an. Malcolm ist inzwischen Familienvater und versucht, Arbeit und Familienchaos unter einen Hut zu bringen. Gleichzeitig steht bei seinen Eltern Hal und Lois der 40. Hochzeitstag an – ein Ereignis, das natürlich alles andere als ruhig abläuft. Wie schon in der Originalserie wird auch diesmal der ganz normale Wahnsinn des Familienlebens im Mittelpunkt stehen, inklusive skurriler Missverständnisse und viel Humor.

Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest, die Veröffentlichung ist jedoch für 2026 exklusiv auf Disney+ geplant. Bis dahin könnt ihr alle sieben Staffeln der Originalserie auf Disney+ streamen.

„Malcolm mittendrin“ im Stream

Diese Stars sind wieder dabei

Der chaotische Familien-Wahnsinn kann natürlich nicht ohne Malcolm und Co. stattfinden. Die Originalbesetzung kehrt in weiten Teilen zurück. Bestätigt sind:

Frankie Muniz als Malcolm

als Malcolm Bryan Cranston als Hal

als Hal Jane Kaczmarek als Lois

als Lois Justin Berfield als Reese

als Reese Christopher Masterson als Francis

Nicht dabei ist Erik Per Sullivan – dieser beendete 2010 seine Schauspielkarriere. Dewey wird deswegen in der Reunion von Caleb Ellsworth-Clark verkörpert. An Malcolms Seite soll sich seine Frau befinden, sowie deren gemeinsame Tochter. Wer die beiden porträtiert, ist noch unklar.

Auch hinter der Kamera sind bekannte Namen am Werk: Serienschöpfer Linwood Boomer schreibt erneut die Drehbücher, während Ken Kwapis (unter anderem „The Office“, „Atypical“) bei allen vier Folgen Regie führt.

Erste Fotos sorgen für Nostalgie-Schub

Im Oktober 2025 teilte Frankie Muniz auf Instagram ein Foto, das ihn mit Justin Berfield (Reese) und Christopher Masterson (Francis) zeigt. Muniz schrieb dazu, dass er das Foto eigentlich noch gar nicht posten durfte, sich aber beim Hören des ikonischen Serien-Songs „Boss of Me“ von They Might Be Giants nicht zurückhalten konnte.

So kam es zur Reunion

Laut Interviews kam die Idee zum Revival vor allem durch Bryan Cranston zustande. Der Schauspieler hatte sich jahrelang für ein Wiedersehen eingesetzt und schließlich den entscheidenden Anstoß gegeben.

„Seit 12 Jahren habe ich versucht, das Projekt zu starten. Ich habe den Stein ins Rollen gebracht, und meinte: ‚Lass es uns tun, lass es uns tun, lass es uns tun.‘“ (Quelle: Variety , frei übersetzt von GIGA)

Mit dem 25. Serienjubiläum und dem anhaltenden Streaming-Erfolg auf Disney+ war schließlich der perfekte Zeitpunkt für ein Comeback gefunden.

