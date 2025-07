„Lilo & Stitch“ im Ranking: Die besten und schlechtesten Filme und Serien der Reihe

Große Gefühle, witzige Abenteuer und ganz viel Ohana: Wir zeigen euch die „Lilo & Stitch“-Produktionen im Ranking!

Eine ungewöhnliche Freundschaft

Was passiert, wenn ein genetisch manipuliertes Alien auf ein kleines Mädchen trifft? Bei „Lilo & Stitch“ wird aus dieser Begegnung eine der charmantesten Geschichten, die Disney je erzählt hat. Im Mittelpunkt stehen Lilo, ein fantasievolles Kind auf Hawaii, und Stitch, ein außerirdisches Wesen, das als Haustier durchgeht – aber alles andere als harmlos ist.

Gemeinsam erleben sie Abenteuer, wachsen zusammen und zeigen, was Familie ausmacht. Denn Ohana heißt Familie und Familie bedeutet, dass man füreinander da ist. Seit dem ersten Film im Jahr 2002 ist rund um das ungleiche Duo ein ganzes Franchise entstanden – mit Kinofilmen, Serien und sogar Spin-offs.

Hier zeigen wir euch den Trailer zur „Lilo & Stitch“-Realverfilmung:

Das ist der beste Film der „Lilo & Stitch“-Reihe

Der erste Teil ist oftmals der stärkste, und auch hier trifft das voll zu. Der erste Film aus dem Jahr 2002 bleibt das Herzstück des gesamten „Lilo & Stitch“-Universums.

Die Geschichte rund um Lilos Außenseiterleben, ihre Familiensituation mit Schwester Nani und die plötzliche Ankunft des chaotischen, aber liebenswerten Stitch berührt auf vielen Ebenen. Es ist die perfekte Mischung aus Witz, Action und emotionaler Tiefe, eingebettet in eine liebevoll gezeichnete hawaiianische Kulisse.

Mit einer Bewertung von 7,4 von 10 Sternen bei IMDb ist klar: Kein anderer Teil kommt an die Originalität, die Wärme und die überraschende Tiefe des ersten Films heran.

Das sind die schlechtesten Filme der „Lilo & Stitch“-Reihe

Jede Reihe hat ihren Tiefpunkt. In diesem Fall ist es „Stitch & Co. – Der Film“. In diesem Fernsehfilm wird der Grundstein für die spätere Serie gelegt. Hier wird klar, dass Stitch nicht alleine ist, denn es gab schon mehrere hundert Experimente vor ihm. Gemeinsam mit Lilo will er die anderen Kreaturen ausfindig machen.

Die Charaktere wirken weniger lebendig, die Handlung ist schwächer und die emotionale Tiefe des Originals geht etwas verloren. Zuschauer bewerteten den Film auf IMDB mit 6,1 von 10 Sternen.

Die gleiche Bewertung bekam die Fortsetzung „Leroy & Stitch“, in der Stitch mit seinem roten Klon Leroy konfrontiert wird. Kann Lilo mit ihren Alien-Freunden verhindern, dass Gantu and Dr. Van Hamsterviel alle Experimente einfangen und die Galaxie unterwerfen? Im Vergleich zum ersten Teil konnte auch dieses Abenteuer weniger überzeugen. Trotzdem handelt es sich mit einer Bewertung von 6,1 Sternen noch keineswegs um einen schlechten Film.

Die schlechteste „Lilo & Stitch“-Produktion

Besonders schlecht schneidet jedoch der japanische Anime-Ableger „Yuna & Stitch“ ab. Dieser kommt auf eine durchschnittliche IMDb-Bewertung von 4,6 Sternen. Viele Zuschauer vergleichen die Adaption mit der amerikanischen Serie, die mit 6,8 Sternen deutlich besser bewertet wird.

Noch mehr über „Lilo & Stitch“

Zwischen dem Original und den neueren Projekten ist einiges passiert. Hier findet ihr die vollständige Übersicht zu allen „Lilo & Stitch“-Produktionen:

Ein sechster animierter Film ist zwar offiziell noch nicht geplant, aber nach dem Realfilm-Remake ist das Franchise wieder in aller Munde.

