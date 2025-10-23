Limp Bizkit geht auf Tour: Konzerte nach dem Tod des Bassisten nicht abgesagt

Das „Herz von Limp Bizkit“, Sam Rivers, ist verstorben. Nach dem Schock stand die Frage im Raum, ob die angekündigten Konzerte in Südamerika, aber auch der Auftritt beim Rock am Ring, stattfinden würden.

Update am 23. Oktober 2025: Laut dem Promoter für das Konzert in Mexiko-Stadt, welches am 29. November 2025 den Start der „GRINGO PAPI TOUR“ darstellt, hat sich Limp Bizkit dazu entschieden, die Tour nicht abzusagen. Stattdessen soll das Konzert den Einfluss Rivers auf den Nu-Metal ehren. Update am 20. Oktober 2025: Sam Rivers, Gründungsmitglied und Produzent von Limp Bizkit, ist am letzten Samstag im Alter von 48 Jahren verstorben – das bestätigte die Band auf Instagram. Sam Rivers stand schon in den frühen 90ern an der Seite von Fred Durst und gründete mit ihm Limp Bizkit. 2015 verließ der Bassist die Band aufgrund einer Leberkrankheit, bis er drei Jahre später zurückkehren konnte.

Spielt Limp Bizkit beim Rock am Ring 2026?

Diese Frage ist so kurz nach dem Tod eines integralen Teils der Band noch offen. Ob Limp Bizkit ihre Live-Termine in nächster Zeit wahrnehmen werden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Da die „2025 GRINGO PAPI TOUR“ laut dem örtlichen Promoter weiterhin stattfinden soll, scheint sich die Band für das Fortführen der Live-Auftritte entschieden zu haben.

Hinweis: Beachtet bitte, dass sich die Situation und die Entscheidung, ob bestimmte Konzerte abgesagt werden, noch wandeln kann. Stand 23. Oktober 2025, sieht es so aus, als würden Limp Bizkit ihre Live-Auftritte weiterhin wahrnehmen wollen. Sobald sich dazu etwas ändert, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Wie es also spezifisch um die Auftritte beim Rock am Ring 2026 aussieht, kann noch nicht gesagt werden. Da die Konzerte in Südamerika allem Anschein nach stattfinden werden, sieht es für die Auftritte 2026 nicht schlecht aus. Wer am Bass stehen wird, wurde nicht bekanntgegeben – während der Abwesenheit von Sam Rivers zwischen den Jahren 2015 bis 2018 hatte die Band musikalische Unterstützung von Samuel G. Mpungu, sowie Tsuzumi Okai.

Limp Bizkit meldet sich mit neuer Musik zurück

Zwischen 2011 und 2021 gab es eine musikalische Pause der Nu-Metal-Band. Mit „Still Sucks“ kam nach zehn Jahren ein neues Album und somit endlich neues Material für Live-Auftritte. Passend zu der „Loserville“-Tour veröffentlichte die Band am 3. Juli 2024 einen neuen Song inklusive Musikvideo auf YouTube:

