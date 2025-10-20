Limp Bizkit trauern um Bassist Sam Rivers: Zukunft von Rock-am-Ring-Auftritt 2026 ungewiss

Das „Herz von Limp Bizkit“, Sam Rivers, ist verstorben. Neben dem tiefen Schock und der Trauer steht nun die Frage im Raum, ob Limp Bizkit dennoch 2026 beim Rock am Ring dabei sein wird.

Update am 20. Oktober 2025: Sam Rivers, Gründungsmitglied und Produzent von Limp Bizkit ist am letzten Samstag im Alter von 48 Jahren verstorben – das bestätigte die Band auf Instagram. Sam Rivers stand schon in den frühen 90ern an der Seite von Fred Durst und gründete mit ihm Limp Bizkit. 2015 verließ der Bassist die Band aufgrund einer Leberkrankheit, bis er drei Jahre später zurückkehren konnte.

Spielt Limp Bizkit beim Rock am Ring 2026?

Diese Frage ist so kurz nach dem Tod eines integralen Teils der Band noch offen. Ob Limp Bizkit ihre Live-Termine in nächster Zeit wahrnehmen werden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Fakt ist jedoch, dass eine solche Tragödie schwer sitzt und sich die Band verständlicherweise für einige Zeit zurückziehen wollen könnte. Bevor sich Limp Bizkit also die Frage stellt, wie es um einen Ersatz steht, wird etwas Zeit vergehen.

Wie es also spezifisch um die Auftritte beim Rock am Ring 2026 aussieht, kann nicht gesagt werden. Während der Abwesenheit von Sam Rivers zwischen den Jahren 2015 bis 2018 hatte die Band musikalische Unterstützung von Samuel G. Mpungu, sowie Tsuzumi Okai.

Zusätzlich steht die „2025 GRINGO PAPI TOUR“ in Südamerika in den Startlöchern. Das erste Konzert soll – laut Plan – am 29. November in Mexico City stattfinden. Auch hier gibt es, Stand Oktober 2025, noch keine Ankündigung, was mit der Tour passiert.

Limp Bizkit meldet sich mit neuer Musik zurück

Zwischen 2011 und 2021 gab es eine musikalische Pause der Nu-Metal-Band. Mit „Still Sucks“ kam nach zehn Jahren ein neues Album und somit endlich neues Material für Live-Auftritte. Passend zu der „Loserville“-Tour veröffentlichte die Band am 3. Juli 2024 einen neuen Song inklusive Musikvideo auf YouTube: