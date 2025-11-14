LOL Next enthüllt: Amazons neue Comedy-Show ist anders, als ihr denkt

Hazel Brugger übernimmt.

Prime Video baut seine erfolgreichste Comedy-Marke weiter aus: Mit LOL Next geht 2026 ein Ableger von Last One Laughing an den Start. Moderiert wird das neue Format von Hazel Brugger, die sich damit von der Teilnehmerin zur Gastgeberin wandelt.

Amazon: LOL Next startet 2026 auf Prime Video

Amazon hat die neue Show gerade im Rahmen der Bambi-Verleihung angekündigt und dabei auch ein paar Details enthüllt. Die grundlegende Idee von LOL soll bei LOL Next gleich bleiben: Comedians müssen einander zum Lachen bringen, dürfen dabei selbst keine Miene verziehen.

Anders als LOL richtet sich LOL Next aber gezielt an ein jüngeres Publikum. Statt etablierter TV-Persönlichkeiten treten vor allem Social-Media-Größen gegeneinander an. Mit spontanen Aktionen und kreativen Einfällen versuchen die YouTuber und TikToker, ihre Mitstreitenden auch ohne kosmetische Filter aus dem Konzept zu bringen.

Hazel Brugger übernimmt die Moderation. Nach vier Staffeln als Kandidatin kennt sie das Konzept der Sendung bestens. Diesmal sitzt sie allerdings im Kontrollraum und sorgt von dort für zusätzliche Überraschungen. Als Gastgeberin beobachtet sie jede Reaktion der Teilnehmenden und steuert aktiv das Geschehen. Der Sendestart ist laut Amazon für das Jahr 2026 geplant, ein genauer Termin steht noch aus (Quelle: Horizont).

Amazon: LOL bleibt, verjüngt sich aber

Last One Laughing zählt laut Prime Video zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen in Deutschland. Sechs Staffeln und zwei Specials hat die Show bereits hinter sich. Die siebte Staffel wurde ebenfalls für 2026 angekündigt, wieder mit Michael Bully Herbig als Moderator. Hier ist weniger mit großen Neuheiten zu rechnen.

Während die Hauptreihe mit bekannten Comedy-Namen weiterläuft, soll LOL Next also frische Gesichter ins Rampenlicht rücken. Der Ableger bietet damit erstmals auch Nachwuchstalenten und Online-Persönlichkeiten eine Bühne. Ob das Konzept an den Erfolg der Hauptshow anknüpfen kann, muss sich aber erst noch zeigen.