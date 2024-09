„Love Sucks“: Start der Serie mit dem „Maxton Hall“-Star

Damian Hardung kehrt als Blutsauger in einer neuen Serie zurück, bevor es mit „Maxton Hall“ 2025 weitergeht. Wir verraten euch, wann „Love Sucks“ startet.

Start von „Love Sucks“: Eine Vampir-Romanze im Stream

Eine Geschichte, die schon in vielen anderen Arten und Weisen ihren Weg auf den Bildschirm gefunden hat: Ein Vampir verliebt sich in einen Menschen – natürlich mit einigen Komplikationen, die vorprogrammiert sind. Nein, es handelt sich nicht um „Twilight“ – im Übrigen erscheint hier bald eine neue Ableger-Serie – sondern um „Love Sucks“.



Die deutsche Produktion erscheint pünktlich zu Halloween am 31. Oktober 2024 bei ZDFneo. Um 20:15 gehen die ersten drei Episoden von „Love Sucks“ an den Start. Am folgenden Tag, dem 1. November, folgen die nächsten drei Episoden. Am 2. November seht ihr dann wieder um 20:15 die letzten beiden Folgen von „Love Sucks“.



Wer nicht bis Ende Oktober warten will, findet die Serie mit „Maxton Hall“-Schauspieler Damian Hardung bereits am 11. Oktober 2025 in der ZDF-Mediathek. Insgesamt wird die erste Staffel acht Episoden umfassen.

Jäger und Gejagter: Darum geht es in „Love Sucks“

Wer „Twilight“ erwartet, wird in „Love Sucks“ keinen Halt finden. Vampir Ben (Damian Hardung) verliebt sich zwar in die sterbliche Boxerin Zelda (Havana Joy Josephine Braun) doch diese hat ein Familiengeheimnis, welches Ben Kopf und Kragen kosten könnte.



Zeldas Familie ist nämlich seit Generationen im Geschäft der Vampirjäger tätig. Wer ist also in „Love Sucks“ der Jäger und wer der Gejagte? Die Konflikte zwischen den beiden Familien der frisch Verliebten wird definitiv Thema werden und so einige Probleme für Ben und Zelda mit sich bringen. „Love Sucks“ erwartet euch also mit weniger „Twilight“ und mehr „Romeo und Julia“.

Die Besetzung von „Love Sucks“

Mit „Maxton Hall“ hat Damian Hardung den internationalen Sprung geschafft. Fans der Hit-Serie von Amazon können sich also auf mehr von dem jungen Darsteller freuen. Mit dabei ist auch die Nachwuchsschauspielerin Havana Joy, die in „Love Sucks“ ihre erste durchgehende Hauptrolle eingesackt hat.



Mit dabei in „Love Sucks“ sind:

Havana Joy als Zelda Zoris

Damian Hardung als Ben von Greifenstein

Rick Okon als Theo von Greifenstein

Stipe Erceg als Ilja Zoris

Dennis Scheuermann als Branko Zoris

Anne Ratte-Polle als Katharina von Greifenstein

Dana Herfurth als Agata

Lotte Engels als Xandra von Greifenstein

Edita Malovčić als Stefanie Breitschneider

Philipp Christopher als Tobias

Naomi Lovell als Magda

Eveline Hall als Elisabeth

Lisa-Marie Koroll als Vanessa

