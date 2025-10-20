„Luficer“ im Stream: Alle Staffeln sollen noch diesen Monat den Streaming-Anbieter wechseln

„Lucifer“ zieht um. Noch im Oktober wechselt die Kultserie mit allen sechs Staffeln von Prime Video auf einen anderen Anbieter. Alle wichtigen Infos findet ihr hier.

„Lucifer“ bekommt neues Streaming-Zuhause

Die beliebte Fantasy-Krimiserie „Lucifer“ mit Tom Ellis als charmantem Höllenfürsten wechselt in Deutschland zu einem anderen Streaming-Anbieter. Die Lizenz von Prime Video läuft noch im Oktober aus, damit verschwinden alle sechs Staffeln dort.

Netflix wird die neue Heimat von „Lucifer“ und schließt in Deutschland zu den USA auf, wo der Streamingdienst schon länger alle Staffeln anbietet. Netflix hatte die Serie bereits 2018, nach ihrer Absetzung bei FOX gerettet und erfolgreich fortgeführt. Gut möglich ist es, dass der Starttermin in Deutschland mit dem Lizenzende bei Prime Video zusammenfällt, offiziell bestätigt wurde das jedoch bisher nicht.

Unsere Kollegen bei kino.de verraten euch im Video spannende Fakten zur Serie, die ihr vielleicht noch nicht wusstet.

Worum geht es in der Serie?

In „Lucifer“ verlässt der gefallene Engel und Höllenfürst Lucifer Morningstar seinen Thron in der Unterwelt, um in Los Angeles ein Luxushotel und später einen Nachtclub zu betreiben. Als ein Mord geschieht, schließt er sich widerwillig der Polizei an, und entdeckt dabei seine Faszination am Menschsein, an Liebe, Moral und Erlösung. Die Serie basiert auf den Comics von Mikey Carey.

Tom Ellis begeistert als charismatischer, vielschichtiger Teufel und macht „Lucifer“ zum Hit. Die Dynamik zwischen ihm und Chloe, gepaart mit Witz, Emotion und Tiefgang, fesselt Fans bis heute. Themen wie Erlösung, Familie und Selbstakzeptanz verleihen der Serie zusätzlich Herz und Bedeutung.