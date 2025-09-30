„Make Love, Fake Love“ 2026: Sie ist die Single-Lady der vierten Staffel

Im Frühjahr geht „Make Love, Fake Love“ in die nächste Runde – mit einer neuen Moderatorin und einer bekannten Single-Lady. Die wichtigsten Infos hier im Überblick.

Vertrauen oder Täuschung? Das Konzept von „Make Love, Fake Love“

In der RTL+-Show dreht sich alles um die Liebe. Eine Single-Lady soll darin idealerweise den Mann fürs Leben finden. Dabei gibt es nur einen Haken: Einige Männer sind in festen Händen und spielen ihre Gefühle folglich nur vor, um den großen Gewinn abzuräumen – während ihre Partner oder Partnerinnen in einer anderen Villa warten und das Geschehen durch Aufnahmen mitverfolgen.

Wer hat echte Gefühle und wer spielt ein falsches Spiel? Nur dann, wenn sich die Single-Lady am Ende für einen echten Single-Mann entscheidet, gewinnt sie das Preisgeld von 50.000 Euro. Wählt sie einen Vergebenen, geht sie leer aus und der Jackpot geht an das Paar.

Starttermin: Wann gibt es „Make Love, Fake Love“ zu sehen?

Einen konkreten Starttermin für die neue Staffel hat RTL+ noch nicht bekannt gegeben. Da die bisherigen Staffeln immer im Frühjahr ausgestrahlt wurden, ist von einem Release Anfang 2026 auszugehen.

Gedreht wird die Staffel erneut im warmen Griechenland, wo die Kandidaten und Single-Lady in luxuriösen Villen wohnen.

Elena Miras ist die neue Single-Lady bei „Make Love, Fake Love“

Die neue Single-Lady, welche die Kandidaten auf Herz und Nieren prüft, ist keine Geringere als Elena Miras. Sie ist im Reality-Business keine Unbekannte und nahm bereits bei „Love Island“, „Das Dschungelcamp“ und „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Ihre Suche nach dem richtigen Mann verlief bislang erfolglos, sodass sich die 33-Jährige auf die neue Herausforderung freut.

Aber: Männer, die lügen und ihr nur etwas vormachen, haben bei ihr keine Chance. „Wer hier nur spielt und lügt, fliegt schneller raus, als er ‚Traummann‘ sagen kann“, gibt sie im RTL-Interview preis. Ob es der taffen Influencerin gelingt, den Männern wirklich so schnell in die Karten zu schauen, wird sich erst bei der Ausstrahlung zeigen.

Anders als Elena Miras haben sich einige Reality-Stars sehr verändert. Mehr dazu verraten unsere desired-Kollegen im Video:

Überraschender Moderationswechsel bei „Make Love, Fake Love“

Beim RTL-Streaming-Hit gibt es einen überraschenden Moderationswechsel: Anstelle von Janine Ullmann hat Sandra Safiulov, die auch als selfiesandra bekannt ist, diesmal das Zepter in der Hand.

Die erfolgreiche Podcasterin & Content Creatorin wird die Zuschauer durch die Show begleiten und freut sich schon sehr auf ihre neue Aufgabe, wie sie im Interview mit RTL erzählt: „Wenn ich eines bei ‚Let’s Dance‘ gelernt habe, dann ist es, Haltung zu bewahren – egal wie wild es wird. Das hilft sicher auch in der Villa und ich habe richtig Lust auf diese neue Herausforderung! ‚Make Love, Fake Love‘ ist für mich wie ein Reality-Rätsel mit Emotionen – wer meint’s ernst, wer spielt nur? Ich freu’ mich riesig, Teil davon zu sein!“