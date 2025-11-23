„Man vs. Baby“ – Britischer Slapstick zum Weihnachtsfest

Die britische Mini-Serie „Man vs. Baby“ verspricht viel englischen Humor. Was erwartet euch in der Fortsetzung der erfolgreichen Serie „Man vs. Bee“?

„Man vs. Baby“ – darum geht es

Trevor Bingley ist Hausmeister an einer Schule und soll zusätzlich über die Weihnachtsfeiertage auf ein Londoner Luxuspenthouse aufpassen. Doch weil nach einer Krippenspiel-Aufführung am letzten Schultag ein Baby mutterseelenallein zurückbleibt, muss sich Trevor um Kind und Penthouse kümmern.

„Man vs. Baby“ ist die Fortsetzung der Comedy-Serie „Man vs. Bee“. In dieser Serie aus dem Jahr 2022 hatte der tollpatschige Trevor Bingley einen Job in einem Hightech-Anwesen. Diese Arbeit endete aber wegen eines nervtötenden Insekts im puren Chaos.

Seht euch in diesem Video von kino.de den Trailer zu „Man vs. Bee“ an:

„Man vs. Baby“ im Stream auf Netflix

Die britische Comedyserie startet am 11. Dezember auf Netflix. Sie besteht aus vier Episoden, die jeweils 30 Minuten lang sind.

Wie in „Man vs. Bee“ übernimmt Rowan Atkinson die Rolle des unbeholfenen Tollpatschs Trevor Bingley. Bekannt wurde der britische Komiker einst mit seiner Paraderolle des Mr. Bean.

Dass das Weihnachtsfest im Chaos enden muss, scheint mit dieser Besetzung schon vorherbestimmt. Zuschauer dürfen sich auf eine Mischung aus britischen Slapstick und Weihnachtsstimmung freuen, mit zerbrochenen Christbaumkugeln, explodierender Babyflasche und hysterischen Nachbarn.