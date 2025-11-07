„Manhunt“ Staffel 3: Wann kommt Folge 3 auf YouTube?

Seit dem 2. November 2025 läuft die 3. Staffel der YouTube-Show „Manhunt“. Wir geben euch alle wichtigen Infos.

Das ist das Prinzip von „Manhunt“

In „Manhunt“ geht es, wie ein Teil des Namens schon verrät, um eine Jagd. Die Teilnehmer müssen vor ihren Verfolgern, der „Task Force“ flüchten. Die YouTube-Show erstreckt sich über vier Tage.

Die Teilnehmer müssen sich neben dem Entkommen auch noch um Essen und Trinken kümmern. Verstecken alleine reicht nicht, sie müssen in Bewegung bleiben, da die Jäger in regelmäßigen Abständen einen Ping von ihrem Standort bekommen. Auch dürfen keine Teams gebildet werden, jeder ist für sich selbst verantwortlich.

Wo wird Staffel 3 gedreht?

Es gewinnt die Person, die es schafft, die gesamte Zeit unentdeckt zu bleiben und sich nicht schnappen lässt. Ihr winkt ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. In Staffel 1 mussten sie sich dafür durch Wien kämpfen, in der 2. Staffel durch Bagnkok und in der dritten Staffel geht es diesmal durch New York.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur 3. Staffel von „Manhunt“ auf YouTube anschauen:

Neue Folgen von „Manhunt“ 2025

Wie viele Folgen es insgesamt geben wird, ist nicht bekannt. In den beiden vorherigen Staffeln gab es jeweils elf und 16 Folgen. Die Anzahl der Folgen der 3. Staffel dürfte sich also in diesem Bereich befinden.

Neue Episoden erscheinen immer sonntags und mittwochs um 18 Uhr. Diese Folgen sind bisher erschienen:

Episode Start Zur Folge auf YouTube 0 29. Oktober 2025 Folge 0 auf YouTube 1 2. November 2025 Folge 1 auf YouTube 2 5. November 2025 Folge 2 auf YouTube 3 voraussichtlich am 9. November 2025 -

Die Teilnehmer von „Manhunt“ Staffel 3

Der Cast von „Manhunt“ hat es in sich. Es kommen starke Persönlichkeiten zusammen, die für eine spannende Staffel sorgen könnten:

Uwe „FlyingUwe“ – Fitness-YouTuber

– Fitness-YouTuber Anika „Sintica“ – Twitch-Streamerin und DJane

– Twitch-Streamerin und DJane Etienne / Ette – Freerunning- und Parcour-YouTuber

– Freerunning- und Parcour-YouTuber Ferhat – Coach auf YouTube

– Coach auf YouTube YouTuber Daniel Jungl – Reise-YouTuber

– Reise-YouTuber Fabio Schäfer – Survival-YouTuber

– Survival-YouTuber Sabrina Outdoor – Survival-YouTuberin

– Survival-YouTuberin Marco von TaccosWorld – Lost-Places-YouTuber

– Lost-Places-YouTuber Wildcard-Gewinnerin Janna – Beruf: Headhunterin

Die erste Folge kam bei der Community sehr gut an, wenn man nach den YouTube-Kommentaren unter dem Video geht. Neben „The Race“ oder „7 vs. Wild“ ist „Manhunt“ eine beliebte Survival-Show auf YouTube und jede Staffel erfreute sich bis jetzt einer hohen Beliebtheit.

Kritik an „Manhunt“: Was die Community verwundert

Kritische Stimmen äußerten sich beispielsweise auf Reddit. Anlass war jedoch nicht der Inhalt der neuen Staffel, stattdessen wunderte sich die Community über einen der Sponsoren.

Das Unternehmen UrQuelle ist offizieller Werbepartner, wie ihr auch auf der offiziellen Website von „Manhunt“ sehen könnt. Es verkauft Wasserfilter, deren Vermarktung bei einigen jedoch für Stirnrunzeln sorgt.

Generell ist das Thema Werbung in der „Manhunt“-Community immer wieder ein Thema, wie auch dieser Reddit-Post beweist. Das Format wird kostenlos auf YouTube zur Verfügung gestellt. Um die Produktionskosten zu decken, spielen Werbung und Sponsoren aktuell jedoch eine wichtige Rolle.