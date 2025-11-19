Manowar Tour 2027: Tickets und Termine in Deutschland

An ein Ende der Metal-Legenden ist noch lange nicht zu denken. Joey DeMaio und Co. kehren auf die Bühnen dieser Welt zurück. 2027 gibt es eine neue Manowar-Tour mit einigen Terminen in Deutschland. Der Vorverkauf für die Tour im übernächsten Jahr beginnt in Kürze.
Auch wenn es noch mehr als ein Jahr bis zu den nächsten Tour-Stopps dauert, gibt es schon jetzt Termine und Orte. Der Ticket-Vorverkauf startet am Dienstag, den 25. Novembe rum 11:00 Uhr. Zuschlagen könnt ihr zunächst bei Eventim.
Manowar-Tour 2027: Ticket-Vorverkauf bei Eventim
Im Fokus der Konzertreise 2027 werden die Alben „Kings of Metal“ und „Fighting The World“ stehen. Dabei werden die beiden Alben abwechselnd in voller Länge gespielt. Zusätzlich wird es weitere Highlights aus der Band-Geschichte an den Live-Abenden zu hören geben. Das sind die Termine und Orte für die Manowar-Tour 2027:
- 29.01.27: Riesa, WT Energiesysteme Arena
- 30.01.27: Hof, Freiheitshalle
- 01.02.27: Regensburg, Das Stadtwerk.Donau-Arena
- 03.02.27: Augsburg, Schwabenhallen Messe
- 05.02.27: Bamberg, Brose-Arena
- 06.02.27: Ingolstadt, Saturn-Arena
- 08.02.27: Freiburg, Sick-Arena
- 10.02.27: Ludwigsburg, MHP-Arena
- 11.02.27: Ludwigsburg, MHP-Arena
- 13.02.27: Mannheim, SAP-Arena
- 15.02.27: Neu-Ulm, Ratiopharm-Arena
- 17.02.27: Saarbrücken, Saarlandhalle
- 19.02.27: Lingen, Emslandarena
- 20.02.27: Bielefeld, Seidensticker Halle
- 22.02.27: Magdeburg, Getec Arena
- 24.02.27: Berlin, Ufo im Velodrom
- 26.02.27: Wetzlar, Buderus Arena
- 27.02.27: Oberhausen, Rudolf Weber-Arena
- 03.03.27: Flensburg, GP Joule Arena
- 05.03.27: Bremen, Halle 7
Die Tour-Ankündigung im offiziellen Facebook-Kanal der Band:
Manowar: Tour & neues Album 2025
Ab dem 25. November 2025 könnt ihr bei Eventim ab 11:00 Uhr bei den Manowar-Tickets zuschlagen. Der allgemeine Vorverkauf bei anderen Plattformen startet eine Woche später. Bei der Ticket-Suche sollte man darauf achten, nur bei offiziellen Verkaufsplattformen zuzuschlagen. Bei Plattformen wie Viagogo oder Ticketbande erhält man oft Tickets aus zweiter Hand. Immer wieder gibt es Berichte von Fans, die damit keinen Einlass erhalten oder überhöhte Preise bezahlt haben. Acts wie Rammstein oder Die Ärzte warnen oder verbieten sogar den Handel für ihre Konzert-Tickets bei solchen Anbietern.
Zuletzt waren die Metal-Legenden zu Beginn dieses Jahres in Deutschland. Im Frühjahr wurden bei der „Blood Of Our Enemies“ die Alben „Hail To England“ und „Sign Of The Hammer“ abwechselnd komplett gespielt. Möglicherweise gibt es bei der nächsten Tour auch neues Material zu hören. Joey DeMaio erklärte noch im Sommer, dass Manowar an neuer Musik gearbeitet hat. Gerüchte zu einem neuen Album gibt es schon seit einiger Zeit. Eigentlich war für 2025 auch die Neuauflage von „Sign Of The Hammer“ angekündigt. Mittlerweile wurde die Veröffentlichung aber verschoben.