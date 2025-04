Mario Kart World: Nintendo hat nicht alles verraten und ich bin mir sicher, sie verstecken noch etwas richtig Großes

Am 5. Juni startet die Switch 2 zusammen mit Mario Kart World so richtig durch. Nintendo hat bereits viel Gameplay zum Kart-Racer gezeigt, doch ein wichtiger Modus fehlt noch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Steckt noch ein Open-World-Modus in Mario Kart World?

Mit Mario Kart World verpasst Nintendo seiner nächsten Erfolgsreihe eine offene Welt, über die wir auch schon einiges wissen: Im Grand Prix fahren Spieler nach Abschluss einer Piste zum nächsten Rennen. In der Knockout Tour ist die ganze Welt die Rennstrecke, wobei die hinteren Plätze eliminiert werden, bis nur noch ein Champion übrig bleibt.

Anzeige

Einen Modus für das Switch-2-Launchspiel hat Nintendo bisher noch nicht gezeigt: Den Battle Mode. Das Menü aus einem der Livestreams bestätigt bereits, dass er existiert. Aber wie sieht er aus (Quelle: Reddit)?

Hier kommt meine Theorie ins Spiel: Das Ballon Battle in Mario Kart World ist ein Battle Royale in der offenen Welt – inklusive Zone, die immer kleiner wird. Einen Beweis dafür habe ich aktuell noch nicht, doch es ergibt einfach zu viel Sinn.

Anzeige

Nintendo hat bereits diese ganze offene Welt entworfen, doch bisher kommen praktisch nur die Straßen zwischen den Pisten zum Einsatz. Im Freifahrt-Modus könnt ihr zwar alleine erkunden, doch die Welt muss doch auch in einem richtigen Spielmodus glänzen können. Was würde sich da besser anbieten, als frei über die Karte zu jagen, um anderen Spielern ihre Ballons streitig zu machen? Die schrumpfende Zone sorgt wie in jedem Battle Royale dazu, dass es auch immer genug Action gibt, bis nur noch ein Fahrer steht.

Wir haben Mario Kart World bereits ausprobiert:

Nintendo Switch 2: Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und mehr angespielt Abonniere uns

auf YouTube

Mario Kart World: Bald bekommen wir mehr zu sehen

Am 17. April will Nintendo eine komplette Direct-Präsentation über Mario Kart World veranstalten. Für mich wird dadurch nur deutlicher, dass der Switch-2-Hersteller bisher noch etwas richtig Großes geheim hält. Irgendwas Neues muss er am Donnerstag ja zeigen.

Anzeige

Nintendo hat ebenso die Aufgabe, den hohen Preis von Mario Kart World zu rechtfertigen. Laut eines führenden Mitarbeiters bietet das Spiel das bisher „reichhaltigste Mario Kart-Erlebnis“. Ob das die Fans auch so sehen? Die Reaktionen auf die ersten Nintendo-Livestreams fielen sehr negativ aus.

Unser Mario-Kart-Experte Robert Kohlick könnte auf die offene Welt eigentlich verzichten:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.