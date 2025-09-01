Marteria Tour 2026: Tickets ab heute – Vorverkauf und Termine

Am Donnerstagabend hat Marteria ein spontanes Konzert in seiner Heimat am Ostseestrand gegeben. Dabei gab es nicht nur seine Hits live zu hören, sondern auch eine Tour-Ankündigung für 2026. Heute, am Montag, den 01. September, beginnt der Vorverkauf. Wo gibt es die Karten und wann kann man Marteria 2026 auf Tour sehen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zum Vorverkauf

Der Vorverkauf für die „Zum Glück in die Zukunft“-Tour startet heute, am Montag, den 01.09.2025, um 12:00 Uhr bei Eventim.

Anzeige

Marteria live 2026: Das sind die Termine

Im Sommer wird es zunächst einen Open-Air-Auftritt im IGA-Park in Rostock geben, bevor es im Herbst dann auf große Deutschlandreise geht. Das sind die Termine für die Marteria-Konzerte:

14.08.2026: IGA-Park, Rostock

13.10.2026: MCC Halle Münsterland, Münster

14.10.2026: Lanxess-Arena, Köln

16.10.2026: Max-Schmeling-Halle, Berlin

17.10.2026: Sporthalle, Hamburg

18.10.2026: Quarterback Immobilien Arena, Leipzig

23.10.2026: Porsche Arena, Stuttgart

24.10.2026: Zenith, München

30.10.2026: Festhalle, Frankfurt

01.12.2026: Swiss Life Hall, Hannover

Neues Album 2026

Neben der Tour kündigte Marteria beim Live-Auftritt am Strand von Warnemünde auch ein neues Album an. „Zum Glück in die Zukunft III“ wird am 27.03.2026 erscheinen. Bereits jetzt kann man die LP bei HHV vorbestellen. Einen Vorgeschmack auf die neuen Songs gibt es in dem Teaser zum Lied „Babylonia“.

Das ganze Lied wird am 05. September veröffentlicht. Schon jetzt kann man die Stream-Version vorab speichern.

Anzeige

Marteria, bürgerlich Marten Laciny, ist ein deutscher Rapper aus Rostock. Er wurde 1982 geboren und begann seine Karriere zunächst als Model und Fußballer, bevor er sich der Musik widmete. 2007 erschien sein Debütalbum „Base Ventura“, den Durchbruch schaffte er mit „Zum Glück in die Zukunft“ (2010). Bekannt ist er für tiefgründige Texte, die Themen wie Gesellschaft, persönliche Erfahrungen und Heimat verbinden, oft mit eingängigen Hooks. Hits wie „Lila Wolken“, „Kids (2 Finger an den Kopf)“ oder „Aliens“ machten ihn über die Hip-Hop-Szene hinaus populär. Neben seiner Kunstfigur Marteria tritt er auch als Marsimoto auf.

Ab Montag, 12:00 Uhr, könnt ihr die Tickets für die Marteria-Tour 2026 bei Eventim vorbestellen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.