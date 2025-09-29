Marvel kann einpacken: Regie-Legende Quentin Tarantino liebt nur einen Superhelden-Film

Nur ein Superheld hat Quentin Tarantino so richtig überzeugt.

Für viele Filmfans gilt Quentin Tarantino als einer der besten Regisseure der letzten 30 Jahre. Und da er selbst großer Fan von Filmen ist, plaudert Tarantino in Interviews und Podcasts gerne über seine Lieblinge. Seinen liebsten Superhelden-Film haben aber wohl nur die wenigstens auf dem Zettel: Der Regisseur hat nämlich eine Schwäche für Superman Returns.

Quentin Tarantino liebt Superman Returns

Als 2006 Superman Returns in den Kinos erschien, sollte der Blockbuster von Regisseur Bryan Singer die goldene Ära von Christopher Reeve und seinen Superman-Filmen zurückbringen. In der Realität blieb der Film mit Hauptdarsteller Brandon Routh aber weit hinter seinen Erwartungen zurück. Die Kritiken fielen durchwachsen aus und das Einspielergebnis scheiterte an der Marke von 400 Millionen US-Dollar. Eine Fortsetzung wurde abgesagt.

Trotzdem hat der Film durchaus seine Fans und dazu zählt auch Quentin Tarantino, der den Film sogar so sehr liebt, dass er ihm ein 20-seitiges Review gewidmet hat. Damit aber noch nicht genug: Als Tarantino im Rahmen des berühmten Cannes Film Festival gefragt wurde, wer den in seiner Welt den Preis für den besten Regisseur verdient habe, antwortete er:

Bryan Singer für „Superman Returns“. Ich bin ein großer Fan von „Returns“. Ich arbeite gerade an einer 20-seitigen Rezension zu diesem Film, ich bin aber noch nicht fertig. (Quelle: Farout Magazine ).

Das sind die Lieblingsfilme von Tarantino

Auf X (ehemals Twitter) können es viele Filmfans dagegen nicht fassen, dass ausgerechnet dieser Superhelden-Film so viel Liebe vom legendären Regisseur erhält. Während andere User anmerken, dass Superman Returns in der Tat eine verkannte Perle sei (Quelle: @RealEmirHan auf X)

Falls ihr euch jetzt übrigens fragt, welche Filme Tarantino noch liebt, also auch außerhalb der Marvel- und DC-Welt, dann habt ihr Glück. Zu seinen Favoriten zählen viele Klassiker, darunter Stirb Langsam, The Texas Chainsaw Massacre, Zurück in die Zukunft, Das Ding aus einer anderen Welt und noch viele mehr. Eine Übersicht seiner Lieblinge findet ihr direkt bei IndieWire.