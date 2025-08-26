Marvel-Milliardär: So reich ist Superheld Iron Man wirklich

Iron Man ist reich, extrem reich sogar, aber wie viel Geld besitzt der Marvel-Held tatsächlich? Das Wirtschaftsmagazin Forbes weiß es genau.

Wenn Marvel-Held Iron Man nicht gerade die Welt rettet, genießt Tony Stark sein Leben als Philanthrop und Milliardär, aber wie reich ist der Mann hinter der eisernen Maske eigentlich wirklich? In den Filmen des Marvel Cinematic Universe (kurz MCU) werden zwar keine genauen Angaben gemacht, aber die Experten von Forbes haben trotzdem eine Antwort auf diese Frage.

So viel Geld hat Tony Stark auf der hohen Kante

Forbes ist eines der erfolgreichsten Wirtschaftsmagazine der Welt und spezialisiert auf Reichtum und Macht. Das Magazin gibt jährlich ein Ranking der reichsten Menschen heraus. Darunter befanden sich große Namen wie Elon Musk, Bill Gates oder Mark Zuckerberg. Forbes hat aber auch eine Liste der reichsten fiktiven Figuren herausgeben. Dieses Ranking ist selbstverständlich mit einem Augenzwinkern verfasst, aber die Ergebnisse sind dennoch interessant.

Demnach nimmt Iron Man auf dieser Liste den vierten Platz ein. Mit einem geschätzten Vermögen von gut 12,4 Milliarden US-Dollar ist Tony Stark sogar reicher als Batman, dessen Vermögen auf 9,2 Milliarden US-Dollar beziffert wird (Quelle: Forbes). Wichtig: Gemeint ist damit nur das Privatvermögen. Berücksichtigt man den Wert von Stark Industries, sind wohl mehrere Hundert Milliarden US-Dollar möglich.

Auf ein ähnliches Ergebnis kommt auch eine Gruppe Reddit-Nutzer, die für einen Vergleich den Wert von real existierenden Rüstungskonzernen herangezogen haben. Demnach müsste auch Stark Industries als ehemaliger Waffenhersteller um die 30 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr erwirtschaften (Quelle: Reddit).

Aus diesem Grund geben andere Webseiten das fiktive Vermögen von Iron Man auch direkt mit 100 Milliarden und mehr an. Manche User ziehen auch Tech-Milliardär Elon Musk als Vergleich heran, dessen Vermögen sich laut Forbes derzeit auf 391 Milliarden US-Dollar beläuft (Quelle: Forbes). Fans sind sich daher sicher: Tonys Vermögen müsste ähnlich hoch, wenn nicht sogar höher ausfallen. Damit ist Iron Man ohne Frage einer der reichsten Menschen auf der Marvel-Erde.

Noch reicher ist nur der König von Wakanda

Als die unangefochtene Nummer 1 im MCU gilt übrigens der Black Panther, auch bekannt als König T’Challa. Da der afrikanische Staat Wakanda das größte Vibranium-Vorkommen der Erde beherrscht, gemeint ist ein fiktives Metall, aus dem zum Beispiel Captain Americas Schild besteht, wird sein Vermögen auf bis zu 90 Billionen US-Dollar geschätzt.