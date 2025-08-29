Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Marvel-Millionäre: Diese 14 Hollywood-Stars wurden durch das MCU stinkreich

Marvel-Millionäre: Diese 14 Hollywood-Stars wurden durch das MCU stinkreich

Daniel Boldt
Daniel Boldt,
3 min Lesezeit
Scarlett Johansson gehört zu den reichsten Marvel-Stars.
Scarlett Johansson gehört zu den reichsten Marvel-Stars.© Getty Images / Valerie Macon1 / 15
In diesem Ranking stellen wir euch die reichsten Marvel-Stars vor.

Das Marvel Cinematic Universe (kurz MCU) hat nicht nur Milliarden-Umsätze generiert, sondern auch die Taschen seiner Darsteller um mehrere Millionen US-Dollar gefüllt. Deshalb werfen wir in dieser Bilderstrecke einen Blick auf die reichsten Marvel-Stars und ihr aktuelles Nettovermögen.

Sebastian Stan (Winter Soldier)

Sebastian Stan spielt im MCU den Winter Soldier.
Sebastian Stan spielt im MCU den Winter Soldier.© Getty Images / Axelle/Bauer-Griffin2 / 15
Geschätztes Vermögen: 8 bis 10 Millionen US-Dollar

Wenn Sebastian Stan nicht gerade die Leinwand als Winter Soldier rockt, dann ist der Schauspieler in vielen Arthouse-Filmen zu sehen, wie zum Beispiel The Apprentice oder A Different Man, die regelmäßig Kritiker begeistern.

Tom Holland (Spider-Man)

Tom Holland spielt im MCU Spider-Man.
Tom Holland spielt im MCU Spider-Man.© Getty Images / Amy Sussman3 / 15
Geschätztes Vermögen: 25 Millionen US-Dollar

Tom Holland ist dank seiner Rolle als Spider-Man zum Weltstar geworden. Daneben ist er aber auch als Videospiel-Legende Nathan Drake im Uncharted-Film zu sehen.

Brie Larson (Captain Marvel)

Brie Larson spielt im MCU Captain Marvel.
Brie Larson spielt im MCU Captain Marvel.© Getty Images / Dia Dipasupil4 / 15
Geschätztes Vermögen: 25 Millionen US-Dollar

Weltbekannt wurde Brie Larson 2015 mit dem kleinen Drama Raum, welches ihr einen Oscar als beste Hauptdarstellerin einbrachte. In ihrer Rolle als Captain Marvel eroberte sie indessen 2019 das Kino.

Mark Ruffalo (Hulk)

Mark Ruffalo spielt im MCU den Hulk.
Mark Ruffalo spielt im MCU den Hulk.© Getty Images / Axelle/Bauer-Griffin5 / 15
Geschätztes Vermögen: 35 bis 90 Millionen US-Dollar

Seit dem ersten Avengers-Film spielt Mark Ruffalo den grünen Riesen Hulk im MCU. Nur einen eigenen Solo-Film hat Ruffalo in dieser Rolle noch nicht bekommen. Schuld daran sind Lizenzprobleme mit Universal Pictures.

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

Benedict Cumberbatch spielt im MCU Doctor Strange.
Benedict Cumberbatch spielt im MCU Doctor Strange.© Getty Images / Axelle/Bauer-Griffin6 / 15
Geschätztes Vermögen: 40 Millionen US-Dollar

Benedict Cumberbatch ist ein vielschichtiger Schauspieler. Für die einen ist er Sherlock Holmes, für die anderen der Drache Smaug und für Comic-Fans der Zauberer Doctor Strange.

Paul Rudd (Ant-Man)

Paul Rudd spielt im MCU Ant-Man.
Paul Rudd spielt im MCU Ant-Man.© Getty Images / Jeff Spicer7 / 15
Geschätztes Vermögen: 70 Millionen US-Dollar

Seit 2015 mimt Paul Rudd den neuen Ant-Man im MCU. Bevor der Schauspieler zum Superhelden wurde, war er aber vor allem für seine Komödien bekannt. Darunter solche Filme, wie Immer Ärger mit 40, Anchorman oder Beim ersten Mal.

Jeremy Renner (Hawkeye)

Jeremy Renner spielt im MCU Hawkeye.
Jeremy Renner spielt im MCU Hawkeye.© Getty Images / Theo Wargo8 / 15
Geschätztes Vermögen: 80 Millionen US-Dollar

Jeremy Renner kannten Filmfans schon als Nachfolger von Matt Damon in der Bourne-Reihe oder durch den Oscar-Hit Tödliches Kommando. Seit 2011 ist er der breiten Öffentlichkeit aber vor allem als Bogenschütze Hawkeye bekannt.

Chris Pratt (Star-Lord)

Chris Pratt spielt im MCU Star-Lord.
Chris Pratt spielt im MCU Star-Lord.© Getty Images / Gilbert Flores9 / 15
Geschätztes Vermögen: 80 bis 100 Millionen US-Dollar

Chris Pratt ist ein vielbeschäftigter Mann. Wenn er nicht gerade die Guardians im MCU anführt, ist er auch die Stimme von Super Mario, Garfield oder kommuniziert mit Raptoren in den Jurassic-World-Filmen.

Chris Evans (Captain America)

Chris Evans spielt im MCU Captain America.
Chris Evans spielt im MCU Captain America.© Getty Images / Dave J Hogan10 / 15
Geschätztes Vermögen: 110 Millionen US-Dollar

Als Captain America hat Chris Evans die Avengers angeführt und die Welt in diversen Filmen gerettet. Seinen ersten Marvel-Auftritt hatte Evans allerdings schon 2005 in The Fantastic Four – damals noch als Johnny Storm.

Chris Hemsworth (Thor)

Chris Hemsworth spielt im MCU Thor.
Chris Hemsworth spielt im MCU Thor.© Getty Images / Lisa Maree Williams11 / 15
Geschätztes Vermögen: 130 Millionen US-Dollar

In seiner Rolle als Donnergott Thor wurde Chris Hemsworth weltberühmt. Seitdem ist der Australier auch ein gefragter Darsteller in anderen Produktionen.

Scarlett Johansson (Black Widow)

Scarlett Johansson spielt im MCU Black Widow.
Scarlett Johansson spielt im MCU Black Widow.© Getty Images / Valerie Macon12 / 15
Geschätztes Vermögen: 165 Millionen US-Dollar

Scarlett Johansson hat das MCU inzwischen hinter sich gelassen und ist nun das neue Gesicht der Jurassic-World-Reihe. Alleine dadurch verdient sie nochmal einige Millionen dazu.

Robert Downey Jr. (Iron Man)

Robert Downey Jr. spielt im MCU die meiste Zeit Iron Man.
Robert Downey Jr. spielt im MCU die meiste Zeit Iron Man.© Getty Images / Albert L. Ortega13 / 15
Geschätztes Vermögen: 300 Millionen US-Dollar

RDJ war lange Zeit das Herz und Gesicht vom MCU und hat für die einzelnen Avengers-Filme Gagen in schwindelerregenden Höhen erhalten. Allein für den kommenden Avengers: Doomsday soll er weitere 80 Millionen US-Dollar erhalten.

Michael Douglas (Ant-Man)

Michael Douglas spielt im MCU Hank Pym, den ersten Ant-Man.
Michael Douglas spielt im MCU Hank Pym, den ersten Ant-Man.© Getty Images / Jamie McCarthy14 / 15
Geschätztes Vermögen: 350 Millionen US-Dollar

Michael Douglas hat in zahlreichen Filmen mitgespielt, darunter in den Klassikern Basic Instinct, Wall Street und The Game. Comic-Fans kennen ihn aber vor allem als den ersten Ant-Man. Inzwischen hat er seine Karriere aber beendet.

Ryan Reynolds (Deadpool)

Ryan Reynolds spielt im MCU Deadpool.
Ryan Reynolds spielt im MCU Deadpool.© Getty Images / Jesse Grant15 / 15
Geschätztes Vermögen: 350 Millionen US-Dollar

Ryan Reynolds hat mit den Deadpool-Filmen Millionen verdient. Ein Großteil seines Vermögens geht aber nicht auf die Filme zurück, sondern stammt aus seinen Geschäften mit einer beliebten Gin-Marke.

