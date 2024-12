Marvel-Rivale feiert großes Comeback – nur deutsche Serienfans haben Pech

Am 05. Dezember startet die neue Serie Creature Commandos auf Max und läutet damit zeitgleich auch das neue Film- und Serien-Universum von Comic-Gigant DC ein. Deutsche Fans haben allerdings das Nachsehen, denn hierzulande hat die Animationsserie keinen Release-Termin.

Wo läuft Creature Commandos in Deutschland?

Streaming-Anbieter gibt es inzwischen wie Sand am Meer, aber nicht jeder große Anbieter ist auch in Deutschland vertreten. Dazu gehört zum Beispiel Max (ehemals HBO Max). Das ist besonders für Comic-Fans ärgerlich, denn am 05. Dezember startet bei dem Service die neue Serie Creature Commandos.

Und obwohl die Serie zeitgleich auch das neue DC-Universum von Regisseur James Gunn (Guardians of the Galaxy) einläutet, gibt es für Creature Commandos keinen deutschen Start-Termin. Aktuell ist auch gar nicht klar, bei welchem Anbieter die Serie laufen würde. Sky beziehungsweise WOW wären naheliegend, da der Anbieter mit HBO eine Partnerschaft hat. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass DC-Serien unberechenbar sind. So lief die beliebte Comic-Serie Peacemaker zum Beispiel bei RTL+, während My Adventures with Superman auf Vodafone Deutschland GigaTV ausgestrahlt wurde.

Es bleibt also abzuwarten, ob Creature Commandos in Deutschland einen überraschenden Start auf den letzten Drücker hinlegt, später erscheint oder gar keinen Abnehmer findet. So oder so, derzeit schauen deutsche Fans in die Röhre. Es sei denn, ihr nehmt auch mit der englischen Version vorlieb, denn Max lässt sich hierzulande auch über VPN beziehen. Wie das funktioniert, erklären wir euch in dem nachfolgenden Artikel:

Das müsst ihr über die neue DC-Serie wissen

Creature Commandos schließt inhaltlich an die Ereignisse der ersten Staffel Peacemaker an und handelt davon, wie Amanda Waller ein ganz neues Team zusammenstellt, welches aus Monstern besteht. Dieses chaotische Kommando wird dann auf eine tödliche Mission geschickt.

Die Serie ist der Auftakt für das neue DC-Universum. Diese erste Phase hört auf den Namen Chapter One: Gods and Monsters und wird im Sommer 2025 mit dem neuen Superman-Film fortgesetzt.