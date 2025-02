Marvel-Star geht Disney fremd: Neuer Film auf Amazon Prime ist sofort ein Hit

Amazon Prime Video hat einen neuen Film mit Marvel-Star Anthony Mackie veröffentlicht: Elevation. Der postapokalyptische Monster-Film hat übers Wochenende die Spitzenposition in den deutschen Streaming-Charts erobert. Den offiziellen Trailer zum Film könnt ihr euch oben ansehen.

Amazon-Film Elevation ist die neue Nummer 1

Bevor Anthony Mackie als Marvel-Held die Welt in Captain America: Brave New World vor dem Red Hulk rettet, hat der Schauspieler zusammen mit Amazon Prime Video einen echten Streaming-Hit gelandet: Elevation.

Der postapokalyptische Monster-Film hat sich übers Startwochenende die Spitzenposition der deutschen Streaming-Charts gesichert. Sowohl bei Amazon selbst, als auch bei JustWatch steht Elevation derzeit auf der Eins. Dagegen hat auch der Sci-Fi-Horrorfilm Alien: Romulus auf Disney+ keine Chance.

In dem Film wurde die Menschheit (mal wieder) durch eine mysteriöse Monster-Spezies massiv dezimiert – ähnlich wie in A Quiet Place. Da die Kreaturen allerdings gewisse Höhenmeter nicht erreichen können, haben sich die letzten Überlebenden in die Berge der Rocky Mountains zurückgezogen. Für einen besseren Eindruck haben wir euch den offiziellen Trailer zum Film ganz oben eingebunden.

So sehen Presse und Publikum den Amazon-Hit

Ein Blick auf den Review-Aggregator Rotten Tomatoes verrät: Die Presse ist wenig begeistert von Elevation. Nur jedes zweite Review ist positiv. Ganz anders der User-Score. Das Publikum feiert den brutalen Überlebenskampf in den malerischen Bergen der USA. So sind rund 80 Prozent aller Zuschauer zufrieden mit dem Film auf Amazon Prime Video.

Falls ihr übrigens noch keine Prime-Kunden seid: Ihr könnt den Service von Amazon 30 Tage lang kostenlos testen (auf Amazon ansehen).