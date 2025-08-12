„Maxton Hall“ Staffel 2: Starttermin steht – und 6 neue Gesichter wirbeln alles durcheinander

Fans von „Maxton Hall“ können sich freuen: Ruby und James kehren 2025 zurück – und die neuen Folgen versprechen mehr Drama, Emotionen und Konflikte als je zuvor. Prime Video hat den Starttermin bekannt gegeben, den Trailer veröffentlicht und sogar schon Staffel 3 bestätigt. Hier bekommt ihr alle Infos zu Handlung, Besetzung und den Unterschieden zur Buchvorlage.

Genre: Jugenddrama, Liebesdrama

FSK: 12 Jahre

Streamingplattform: Prime Video

Staffeln: 2 (Staffel 3 wurde bestätigt)

IMDb-Rating: 7,5/10 (Stand August 2025)

Erstausstrahlung: 9. Mai 2024

Starttermin: Wann startet „Maxton Hall“ Staffel 2?

Amazon Prime Video hat im neuen Trailer den offiziellen Release verraten: Staffel 2 erscheint am 7. November 2025 exklusiv für Prime-Mitglieder.

Noch nicht offiziell bestätigt ist, ob alle Episoden an diesem Tag erscheinen oder ob Prime Video wöchentlich veröffentlicht – Staffel 1 wurde komplett am Stück veröffentlicht, daher ist ein Binge-Release wahrscheinlich.

Der Trailer: Das verraten die neuen Szenen

In einem neuen Trailer zur heiß ersehnten zweiten Staffel zeigt Prime Video dramatische Bilder und verspricht eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ruby wird Zeugin davon, wie James bei einer Party – sichtlich betrunken und oberkörperfrei – einer anderen Frau sehr nahekommt.

Wer ist dabei und gibt es Neuzugänge im Cast?

Am Hauptcast hat sich seit der ersten Season nichts geändert:

Harriet Herbig-Matten als Ruby Bell

als Ruby Bell Damian Hardung als James Beaufort

als James Beaufort Sonja Weißer als Lydia Beaufort

als Lydia Beaufort Runa Greiner als Ember Bell

als Ember Bell Andrea Guo als Lin Wang

als Lin Wang Fedja van Huêt als Mortimer Beaufort

Allerdings gibt es sechs neue Gesichter, die in „Maxton Hall“ Staffel 2 zu sehen sein werden. Eines davon ersetzt sogar eine andere Darstellerin.

Gina Henkel als Helen Bell, Ruby und Embers Mutter. Henkel ersetzt damit Julia Maria Köhler, die Helen in der ersten Staffel verkörpert hat.

als Helen Bell, Ruby und Embers Mutter. Henkel ersetzt damit Julia Maria Köhler, die Helen in der ersten Staffel verkörpert hat. Dagny Dewath als Ophelia Beaufort, James Tante und die Schwester seiner Mutter.

als Ophelia Beaufort, James Tante und die Schwester seiner Mutter. Porschat Madani als Alice Campbell, eine Geschäftsfrau, die Ruby eine Charity-Gala organisieren lässt.

als Alice Campbell, eine Geschäftsfrau, die Ruby eine Charity-Gala organisieren lässt. Anna Lucia Gustmann als May Clancey, die Assistentin von Alice Campbell.

als May Clancey, die Assistentin von Alice Campbell. Basil Eidenbenz als Frederick Ellington, der ältere Bruder von Elaine und Alistair.

als Frederick Ellington, der ältere Bruder von Elaine und Alistair. Laura de Boer als Julia Stevens, die Assistentin von Mortimer Beaufort.

So geht es für James und Ruby weiter

Spoiler-Warnung: Im Folgenden sprechen wir über das Finale der ersten Staffel!

Wer den ersten Band der Buchreihe gelesen hat, wird bei dem Finale der ersten Staffel stutzig geworden sein, denn dieses weicht stark von dem Roman ab. Und das, obwohl sich der Rest der Serie sehr nah an der Vorlage der Bücher gehalten hat.

Was bedeutet das also für die zweite Staffel? Im Finale stirbt James und Lydias Mutter frühzeitig, während Ruby nichtsahnend ihre letzten Erfolge zelebriert. Dann ist auch schon Schluss und wir werden mit einem Cliffhanger zurückgelassen.

Noch weniger rosig sieht es dann im ersten Buch aus: James und Ruby trennen sich, nachdem dieser in einem kompletten Drogenrausch Elaine küsst – vor den Augen von Ruby und Lydia. Der Ball gerät somit ins Rollen für den zweiten Band, in welchem James versucht Ruby zurückzugewinnen. Diese ist jedoch noch mehr als je davon überzeugt, dass ihre und James Welten zu verschieden sind.

Staffel 2 von „Maxton Hall“ könnte also genau diese Stelle aufgreifen und so einen nahtlosen Übergang zwischen der ersten Staffel – und Band eins – und der zweiten Staffel herstellen.

Amazon bestätigt Staffel 3 von „Maxton Hall“

Christoph Schneider, der Direktor von Amazon Prime Video Deutschland und Österreich hat sich bereits in der Vergangenheit positiv zu einer dritten Staffel von „Maxton Hall“ geäußert. Jetzt hat Prime Video bestätigt, dass „Maxton Hall“ Staffel 3 zur Realität wird.

Es würde nahe liegen, dass Prime Video sich dafür entscheidet, jedem Buch der Trilogie eine Staffel zu widmen. Dem Anschein nach, ist dies auch der Plan – mit einer kleinen Ausnahme: Basierend auf dem Finale der ersten Staffel, liegt es nicht fern, dass die Staffeln nicht genau an den Punkten enden, an denen es die Bücher tun.

Es könnte also passieren, dass das Ende des zweiten Buches in die dritte Staffel übergeht. Eine vierte Staffel von „Maxton Hall“ scheint jedoch unwahrscheinlich, da die Bücher nach drei Bänden ihr Ende gefunden haben.

Ob Smartphone, Tablet oder Fernseher: Wie werdet ihr „Maxton Hall“ Staffel 2 gucken?

