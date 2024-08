Mega-Flop: Neuer Disney-Film kassiert 1 Million Dislikes

Das dürfte Disney nicht erfreuen: Der Trailer zur kommenden Realverfilmung Snow White hat auf YouTube mehr als eine Million Daumen nach unten erhalten. Bahnt sich hier der nächste große Flop an? Den besagten Trailer könnt ihr euch oben ansehen.

Snow White: Disney-Film bekommt viel Hass ab

Mit Snow White will Disney im kommenden Jahr einen weiteren Zeichentrickklassiker wiederbeleben. Die Sterne stehen allerdings nicht besonders günstig für den 209 Millionen Dollar teuren Realfilm.



Auf YouTube hat der erste Trailer nun einen negativen Meilenstein erreicht: mehr als eine Million Dislikes. Oder anders formuliert: 93 Prozent aller abgegeben Stimmen sind negativ. Was ist da los?

Ein Blick in die Kommentarsektion von YouTube verrät gleich mehrere Gründe, warum die Neuverfilmung im Fadenkreuz steht.



Der Hauptgrund für die negative Stimmung ist Hauptdarstellerin Rachel Zegler. Die Schauspielerin hat sich in mehreren Interviews zur feministischen Ausrichtung des Films geäußert. So sagte Zegler zum Beispiel:

Es nicht mehr 1937. Schneewittchen wird nicht mehr vom Prinzen gerettet und träumt auch nicht mehr von der wahren Liebe. Sie träumt davon, eine Anführerin zu sein. (Quelle: Video-Interview mit Variety

Dieser moderne Anstrich stößt auf wenig Gegenliebe in den sozialen Medien. Viele Disney-Fans wünschen sich offenbar eine 1 zu 1 Umsetzung der Vorlage und keine feministische Neuinterpretation.



Schon das Casting von Zegler löste hitzige Diskussionen aus. Schließlich wird Schneewittchens Haut im Märchen als weiß wie Schnee beschrieben. Rassistische Kommentare und neutralere Kritik vermischen sich an dieser Stelle allerdings schnell.

Die Realverfilmung von Schneewittchen stößt auf viel Kritik. (© Disney)

Snow White: Der Kinofilm hat viele Probleme

Auch die Produktion des Films ist mehr als unglücklich verlaufen. Der Drehstart im März 2020 wurde durch die Corona-Pandemie torpediert, im Anschluss brannte das Filmstudio nieder und schlussendlich lösten die Zwerge einen medialen Skandal aus.



Ursprünglich war nämlich geplant, dass kleinwüchsige Darsteller den Part der sieben Zwerge übernehmen sollten. Das wurde aber als nicht mehr zeitgemäß erachtet und unter anderem vom kleinwüchsigen Schauspieler Peter Dinklage (Game of Thrones) scharf kritisiert (Quelle: CBS News).



Im fertigen Film werden die Zwerge deshalb komplett als digitale Figuren zu sehen sein. Überzeugt euch mit dem oben eingebetteten Trailer am besten selbst vom Ergebnis.



Wenn alles klappt, dann wird Snow White am 20. März 2025 in den deutschen Kinos starten.

