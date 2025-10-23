Mehr als 75.000 Euro für OPs: So anders sah Shirin David am Anfang ihrer YouTube-Karriere aus

Im Jahr 2014 sah YouTuberin Shirin David noch ganz anders aus.

Shirin David gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen YouTube-Szene. Als Webvideoproduzentin hat sich die junge Frau im Laufe der Jahre eine beachtliche Musikkarriere aufgebaut. Seit ihren Anfängen auf YouTube hat sich Shirin David aber auch optisch stark verändert, wie ein altes Video zeigt.

So sah Shirin David vor Beautyeingriffen aus

Barbara Shirin Davidavicius, besser bekannt als Shirin David, ist der beste Beweis dafür, dass YouTube ein gewaltiges Karrieresprungbrett sein kann. Mit Songs wie Gib ihm, Bauch Beine Po und ICE erreicht sie Millionen Menschen. Allein auf YouTube folgen ihr fast 3 Millionen Menschen. Auf Instagram sind es sogar 6,5 Millionen.

Der Erfolg kam allerdings nicht über Nacht. Ihr YouTube-Kanal wurde im März 2014 gegründet. Aus dieser Zeit stammen auch ihre ersten Videos. Damals ging es aber noch nicht um Musik, sondern um Männer/Frauen-Themen, Challenges und Make-up. Besonders interessant ist aber ein 11 Jahre altes Video, in dem sich Shirin David zum Thema Schönheits-OPs äußert (hier gehts zum Video).

In dem besagten Video beteuert die YouTuberin, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei OPs oder Korrekturen an sich vornehmen lassen hat. Sie trage lediglich künstliche Wimpern und Haar-Extensions. Heute sieht die Sache und vor allem Shirin David selbst etwas anders aus. Schon 2018 gab sie in einem anderen YouTube-Video an, um die 75.000 Euro in OPs und damit ihr Aussehen investiert zu haben (Quelle: TV Spielfilm). Heute dürfte die Gesamtsumme nochmal wesentlich höher ausfallen.

Fans vermissen die alte Shirin David

In den Kommentaren bei YouTube, die erst Jahre später verfasst wurden, bedauern auffällig viele User, dass sich die Sängerin optisch so verändert hat. So fragt ein User zum Beispiel: „Ist das dieselbe Person?“. Andere wünschen sich wortwörtlich die Shirin von 2014 zurück. Fairerweise muss man allerdings dazu sagen, dass Shirin David immer offen kommuniziert hat, wenn sie etwas an sich machen lassen hat.