Mehr Werbung für Prime-Kunden: Amazon verschlechtert seinen Streaming-Dienst

Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Amazon Prime Video: Doppelte Werbung, null Mehrwert

Als milliardenschwerer Vorreiter des Online-Handels obliegt Amazon eine gewisse Verantwortung, vielleicht sogar Vorbildfunktion. In Zeiten, in denen das allgemeine Online-Erlebnis für Nutzer quasi minütlich unangenehmer wird, will sich der gierige Shopping-Goliath deswegen natürlich nicht lumpen lassen und verpasst seinem Streaming-Dienst ein zünftiges Downgrade.

2024 hatte Amazon bereits zu dem Schlechter-geht’s-immer-Trend beigesteuert, indem Werbeeinblendungen auf Prime Video eingeführt wurden. Damals wurden rund zwei bis dreieinhalb Minuten pro Stunde angekündigt – was für normale Nutzer bereits deutlich schlechter als keine Werbung ist. (Quelle: Adweek)

Mittlerweile hat sich die Werbedichte aber verdoppelt, pro Stunde müssen Kunden also 4 bis 6 Minuten voller nervtötender und manipulativer Spots ertragen. Amazon hatte bereits Ende 2024 angekündigt, dass es bei der Geldmacherei noch Luft nach oben gäbe.

Amazon Prime: Streaming-Dienst im Sinkflug

Wer Amazon jeden Monat noch 3 Euro mehr in den Rachen werfen will, kann sich von der aufgestockten Werbung freikaufen – alle anderen dürfen exorbitant teure Flop-Serien wie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht oder Citadel jetzt mit noch mehr Werbe-Spots genießen und sich dabei vielleicht fragen, wo eigentlich das ganze Geld hin ist.

Amazon wird derweil sicherlich zeitnah noch einmal den Taschenrechner herausholen und die Zahlen überschlagen. Streaming ist aktuell so unbefriedigend wie nie zuvor und eine Stunde hat 60 Minuten. Wenn Amazon weiter Online-Vorreiter sein will, dann passt da garantiert noch mehr Werbung rein.