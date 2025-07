Mein neuer Geheimtipp auf Disney+: Diese Serie ist wie Friends für Generation Z

Diesen neuen Serien-Tipp auf Disney+ solltet ihr nicht verpassen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Als Millenial bin ich mit dem Sitcom-Klassiker Friends aufgewachsen und bis heute zählen die Abenteuer von Phoebe, Joey, Ross, Rachel, Chandler und Monica zu meinen Lieblingsserien. Auf Disney+ habe ich jetzt mit der Serie Adults eine Art spirituellen Nachfolger gefunden – nur eben mit einer jüngeren Generation (auf Disney+ ansehen).

Adults auf Disney+: Schräge Comedy-Serie für Fans von Friends

Ebenso wie zu Beginn in Friends dreht sich Adults um eine Clique von Mittzwanzigern, die in New York auf engstem Raum zusammenleben. Samir, Issa, Anton, Billie und Paul bilden eine chaotische WG und sind definitiv etwas zu gut befreundet – um nicht zu sagen, dass sie alle gesunden persönlichen Grenzen bis hinein ins Badezimmer ignorieren.

Je genauer man in den schnell weggebingten acht Folgen der ersten Staffel hinsieht, desto mehr sind die Parallelen zwischen Friends und Adults nicht von der Hand zu weisen – von der Lebenssituation der Charaktere bis hinzu den Motiven des Erwachsenwerdens inklusive Dating und Job-Suche.

Während Friends allerdings immer auf sehr familienfreundlichen Humor gesetzt hat, zeigt Adults direkt von der ersten Szene an – als die Gang auf einen masturbierenden Mann in der U-Bahn trifft – dass auf sensible Gemüter keine Rücksicht genommen wird.

Natürlich dürfen auch klassische Sitcom-Situationen wie eine Dinner Party, Hochzeit oder ein kurioser Krankenhausaufenthalt nicht fehlen – mit dem feinen Unterschied, dass es nebenbei eben auch um Ketamin, Hipster-Bärte, Abtreibungen, Social Media und offene Beziehungen geht.

Die Serie ist insgesamt moderner, weniger steril und lebensnaher unterwegs als ihre vor allem im Nachhinein gesehen oft sehr glattgebügelten Sitcom-Vorgänger aus den 1990ern. Der Humor fällt zwar häufig etwas pubertär, überspitzt, abwegig und nicht selten ziemlich unangenehm aus – doch Adults ist mit seinen verplanten, peinlichen, oberflächlichen und überdrehten Hauptfiguren von Anfang äußerst liebenswert.

Neuer Sitcom-Tipp auf Disney+

Auch wenn sich Adults in mehrerer Hinsicht ganz klar auf Friends bezieht, muss sich natürlich erst noch zeigen, ob die Serie eine ähnlich lange Erfolgsgeschichte schreiben kann – wenig Serien bringen es heute auf 10 Staffeln.

Ich hoffe erst einmal, dass genug Zuschauer bei den ersten Folgen einschalten, damit der amerikanische Sender FX eine zweite Staffel in Auftrag gibt. Ich würde sie mir auf jeden Fall ansehen.