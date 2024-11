Meisterdetektiv Ron Kamonohashi Season 2: Wann kommt Folge 8 (21)?

Das ungleiche Ermittler-Paar aus dem tollpatschigem Totomaru Isshiki und dem exzentrischen Privatdetektiv Ron Kamonohashi geht wieder auf die Jagd nach Verbrechern. Wann und wo ihr Folge 8 (21) von „Meisterdetektiv Ron Kamonohashi“ Season 2 seht, erfahrt ihr hier.

Season 2 – Folge 8 (21) im Stream (OV)

„Meisterdetektiv Ron Kamonohashi“ Staffel 2 läuft hierzulande als Simulcast exklusiv bei Crunchyroll. Die aktuelle Folge ist dabei immer montags ab 16:30 Uhr als OmU bei dem Anime-Streamingdienst verfügbar. Episode 8 seht ihr am 25. November 2024 im Stream.

GerDub von Staffel 2 – Folge 5 (18)

Der GerDub erscheint aktuell mit einem Abstand von 3 Wochen immer montags um 23:00 Uhr bei Crunchyroll. Die Folge 5 (18) „Der Ertränkungsmord am Strandhaus im Hochsommer (Teil 2)“ mit deutscher Tonspur erscheint am 25. November 2024.

Fortsetzung auf Deutsch im Manga lesen

Wenn ihr nicht auf die deutsche Synchronisation von Staffel 2 warten möchtet, könnt ihr die Geschichte von Isshiki und Kamonohashi problemlos im Manga weiterlesen. Der seit 2020 erscheinende Manga von Akira Amano ist auch in Deutschland relativ aktuell. So sind von den bisher 15 Bänden bereits 12 auf Deutsch verfügbar. Der 13. Band erscheint hierzulande am 8. November 2024 bei Crunchyroll Manga.

Wenn ihr direkt am Ende der ersten Staffel von „Meisterdetektiv Ron Kamonohashi Saga“ einsteigen möchtet, könnt ihr das mit dem 4. Band des Mangas (bei Amazon anschauen), welcher die Kapitel 19 bis 28 enthält. Die letzte Folge der ersten Staffel (13) behandelt die Kapitel 20 und 21.

Episodenliste – Ron Kamonohashi Staffel 2

Folge Titel Release GerDub 1 (14) Die Shibuya-Apokalypse-Serienmorde (Teil 1) 7.10.2024 28.10.2024 2 (15) Die Shibuya-Apokalypse-Serienmorde (Teil 2) 14.10.2024 4.11.2024 3 (16) Die Shibuya-Apokalypse-Serienmorde (Teil 3) 21.10.2024 11.11.2024 4 (17) Der Ertränkungsmord am Strandhaus im Hochsommer (Teil 1) 28.10.2024 18.11.2024 5 (18) Der Ertränkungsmord am Strandhaus im Hochsommer (Teil 2) 4.11.2024 25.11.2024 6 (19) Die Entführung der genialen Songwriterin (Teil 1) 11.11.2024 vsl. 2.12.2024 7 (20) Die Entführung der genialen Songwriterin (Teil 2) 18.11.2024 vsl. 9.12.2024 8 (21) TBA 25.11.2024 vsl. 16.12.2024 9 (22) TBA 2.12.2024 vsl. 23.12.2024 10 (23) TBA 9.12.2024 TBA 11 (24) TBA vsl. 16.12.2024 TBA 12 (25) TBA vsl. 23.12.2024 TBA 13 (26) TBA vsl. 30.12.2024 TBA

