Metal-Band warnt: Warum ihr vor Konzerten lieber keine CDs kaufen solltet

Immer wieder berichten Nutzer, dass sie vor einem Konzert, beim Einkaufen oder auf einem Parkplatz spontan angesprochen wurden und ihnen ein CD-Album eine Rock-Gruppe angeboten wurde. Dabei kursieren verschiedene Namen wie „Illumenium“ „Defrage Reload“ oder „California Condor“. Was steckt dahinter?

Auch wenn die CD-Verkäufer auf den ersten Blick sympathisch erscheinen, es gibt einige Anzeichen, die Musikfreunde verwirren. Die Alternative-Metal-Band Soulbound warnt sogar, dass solche Leute ohne Erlaubnis und in deren Namen vor Konzerten von Mono Inc. CDs verkaufen wollten.

Soulbound warnt: Kauft keine CDs vor Konzert-Locations

Soulbound weist darauf hin, dass vor dem Mono-Inc-Konzert im Namen der Band unerlaubterweise CDs angeboten wurden. Dabei wurden „wildeste Geschichten“ erzählt, darunter auch die Story, dass man aus Estland stammen soll. Soulbound ist allerdings eine Band aus Bielefeld.

Ganz gleich, wie unterhaltsam oder rührend die Geschichte sein sollte, solltet ihr dem Rat der Band folgen:

Also: Bitte seid wachsam, kritisch und kauft solche CDs nicht. Wenn ihr Bands wie uns supporten wollt, tut das bitte über unsere offiziellen Kanäle oder am Merchstand auf unseren Konzerten.

Mit CD-Verkäufen auf der Straße dürfte es schließlich ähnlich laufen wie mit Staubsaugervertretern an der Haustür. Irgendein Haken könnte dahinter stecken. In den Kommentaren melden sich Hunderte Fans zu Wort, die ebenfalls bereits eine Begegnung mit den CD-Verkäufern in allen Teilen Deutschlands gemacht haben.

Defrage Reload verkauft CDs auf Parkplätzen (früher California Condor)

(Angebliche) Mitglieder der Band sprechen schon seit Jahren Musik-Fans in Warteschlangen vor Konzerten an. Auch auf Parkplätzen vor Supermärkten und in Fußgängerzonen pickt man sich vor allem Leute heraus, die ein Band-T-Shirt tragen. Eingeleitet werden Gespräche standardmäßig mit Fragen wie „Do you speak English“ oder „Do you like rock music?“. Dann erwähnen sie, dass sie aus Estland kommen. In der Hand haben sie einen Stapel von Alben der Bands „Defrage Reload“ oder „California Condor“. Es wird angeboten, eine der CDs zu kaufen. Ein konkreter Preis wird nicht genannt, von „5 bis 500 Euro“ ist alles machbar, 10 Euro sollten es aber nach eigenen Wünschen mindestens sein. Ein Abzockversuch ist das nicht, schließlich ist auf der CD tatsächlich Musik enthalten. Bei Spotify kann man die Lieder der Band anhören. Die Band gibt es also wirklich. Dennoch sind einige Musik-Freunde verunsichert, schließlich ist die Verkaufsstrategie nicht alltäglich.

Regelmäßige Konzertgänger sind früher möglicherweise auf Mitglieder der Band „California Condor“ gestoßen, seit Ende 2023 trifft man vermehrt auf Leute, die CDs der Band „Defrage Reload“ verkaufen wollen. Es handelt sich um die gleiche Gruppe, Ende 2023 gab man bekannt, sich umbenannt zu haben:

Der Name ist neu, die Methode bleibt gleich. Im Netz, zum Beispiel bei Reddit, finden sich sehr viele Berichte darüber, dass man bereits CDs angeboten bekommen hat. Auch wenn die Band vorgibt, aus Estland zu kommen, ist sie schon sehr lange und intensiv in Deutschland unterwegs. Im Mai 2023 wurden entsprechende CDs etwa im Vorfeld des Sabaton-Konzerts in Berlin angeboten, im August 2023 folgen Berichte über Verkaufsversuche im rund 300 Kilometer entfernten Minden in Nordrhein-Westfalen (Quelle: Mindener-Tageblatt, kostenpflichtiger Artikel). Anfang 2024 waren Mitglieder unter anderem im Bereich des Berliner Velodroms im Vorfeld des „Electric Callboy“-Konzerts anzutreffen, genauso wie 2025 vor dem Disturbed-Konzert im Oktober.

Defrage Reload, California Condor, Ilumenium, Defrage: Die ewige Band aus Estland

Ob diejenigen, die die CDs verkaufen wollen, tatsächlich zur Band gehören, ist nicht eindeutig. Dafür, dass die Band schon seit über 10 Jahren aktiv sein soll, wirken die angeblichen Musiker zu jung. Die Gruppe soll früher bereits unter den Namen „Illumenium“ oder „Defrage“ aktiv gewesen sein. Mitglieder geben an, in Deutschland gestrandet zu sein und versuchen, auf diesem Weg Geld für die Rückreise zusammenzukratzen. Manchmal wird auch erwähnt, dass der Tourbus oder die Instrumente kaputt sind und man Geld für die Reparatur sammelt. Erste Berichte über „California Condor“-CDs sind inzwischen über 1 Jahr alt, über Illumenium wurde bereits 2017, über den Vor-Vorgänger Defrage sogar schon 2012 berichtet. Seit Ende 2023 gibt es vermehrt Berichte zu „Defrage Reload“.

Bei Flixbus-Preisen für eine Fahrt von Berlin bis Tallin für rund 100 Euro und CD-Verkäufen, bei denen mindestens 10 Euro erwartet werden, ist die Gruppe entweder sehr groß oder die Angabe, Geld für die Rückfahrt zu sammeln, nur ein fauler Vorwand.

California Condor, Ilumenium, Defrage: „All time touring“-Band & ihre CDs

Auf der eigenen Webseite liest man, dass sich „California Condor“ beziehungsweise die Vorgänger als „all time touring“-Band bezeichnen, die heimatlos durch die Städte reist und versucht, sich ihr musikalisches Leben so zu finanzieren (mittlerweile nur noch im Internet-Archiv abrufbar). In der Konzert-Datenbank Setlist.fm, wo selbst kleinste Konzerte in Jugendzentren verzeichnet sind, finden sich aber keine vergangenen oder anstehenden Termine von California Condor & Co. Laut Webseite sollte California Condor als Co-Headliner bei den „Weimar Festspielen“ auftreten und 2022 einen Auftritt bei der „Worldwide Music Expo“ in Lissabon haben. Im offiziellen Line-Up wurde die Band aber nicht aufgeführt.

Falls ihr auf einem Parkplatz von einem vermeintlichen Band-Mitglied angesprochen werdet, braucht ihr zunächst keine Angst haben. Bislang gibt es keine Berichte darüber, dass man dabei bestohlen oder anderweitig abgezockt wurde. Ob ihr wirklich eine CD kaufen wollt, müsst ihr selbst wissen. Möglicherweise handelt es sich einfach um eine Masche, um auf der Straße ein paar Euro am Finanzamt vorbei zu verdienen.

Bei Reddit melden sich viele Nutzer, die der Band bereits begegnet sind, teils mit positiven, teils mit genervten Erfahrungen:

Viele zufriedene Berichte über die musikalische Qualität finden sich nicht, eher im Gegenteil.

Bestenfalls unterstützt ihr mit einem Kauf eine motivierte Band mit einem kuriosen Vertriebsmodell abseits der gängigen Labels, im schlechten Fall kauft ihr eine Raubkopie, unterstützt eine krude Masche und seid um mindestens 10 Euro ärmer.