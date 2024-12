MF Ghost Season 2 im Stream: Wann kommt Folge 11 (23)?

Der Anime „MF Ghost“, der auf dem gleichnamigen Manga des legendären Rennsport-Mangaka Shuichi Shigeno basiert, geht in die zweite Runde. Wo und wann ihr Folge 11 (23) von „MF Ghost“ Season 2 seht, erfahrt ihr hier.

„MF Ghost“ Season 2 Folge 11 (23) im Stream

Seit dem 6. Oktober geht es mit Staffel 2 von „MF Ghost“ exklusiv bei Crunchyroll weiter. Die neuen Folgen der Fortsetzung des berühmten Rennsport-Animes „Initial D“ laufen immer sonntags ab 18:00 Uhr im Simulcast bei dem Anime-Streamingdienst. Episode 11 wird am 15. Dezember 2024 verfügbar sein.

Aktuell gibt es die Serie nur als OmU. Auch die erste Staffel hat bisher keine deutsche Synchronisation erhalten. Ob es überhaupt einen GerDub der Rennsport-Serie geben wird, ist aktuell nicht bekannt.

Episodenliste – „MF Ghost“ Staffel 2

Folge Titel Premiere (OV) 1 (13) Der herabsteigende weiße Totengott 6.10.2024 2 (14) 4x4-Offensive 13.10.2024 3 (15) Licht und Dunkelheit auf der Ekiden Straight 20.10.2024 4 (16) Sawatari Kōki, der grimmige Gott 27.10.2024 5 (17) Bittere Realität 3.11.2024 6 (18) Der Teufel der Ashinoko Skyline 10.11.2024 7 (19) Lonesome Cowboy 17.11.2024 8 (20) Entscheidung 24.11.2024 9 (21) Der Rivale 1.12.2024 10 (22) TBA 8.12.2024 11 (23) TBA 15.12.2024 12 (24) TBA 22.12.2024

Worum geht es in „MF Ghost“?

„MF Ghost“ spielt im Jahr 202X, in einer Zeit, in der selbstfahrende Elektroautos in Japan die herkömmlichen Verbrennungsmotoren im Alltag ersetzt haben. Die von Ryosuke Takahashi (bekannt aus „Initial D“) gegründet Renn-Organisation „MFG“ veranstaltet aber auch weiterhin illegale Straßenrennen mit Verbrennerfahrzeugen.

Der junge Kanata Rivington (halb Japaner, halb Brite), ist ein wahrer Autonarr und nimmt nach seiner Rückkehr nach Japan unter dem Pseudonym Kanata Katagiri an den Rennen der „MFG“ teil. Mit seinem aufgerüsteten Toyota 86 und seinem fahrerischen Können, schafft er es selbst Supersportwagen abzuhängen. Doch Kanatas wahres Ziel ist es, seinen lange vermissten Vater zu finden.

