Microsoft streicht überraschend ein Feature von der Xbox

Still und heimlich entfernt Microsoft die Entertainment-Sparte aus dem Angebot der Stores.

Nutzer, die über den Microsoft oder Xbox Store Filme und Serien leihen oder kaufen, müssen sich nach einer Alternative umschauen, das Unternehmen hat das Feature am 18. Juli 2025 überraschend entfernt.

Microsoft stellt Verkauf von Filmen und Serien ein

Ohne große Ankündigung hat der Tech-Konzern vergangene Woche das Angebot eingestellt. In den offiziellen FAQs heißt es dazu:

Microsoft bietet keine neuen Unterhaltungsinhalte mehr zum Kauf an, einschließlich Filmen und Fernsehsendungen, auf microsoft.com, im Microsoft Store unter Windows und im Microsoft Store auf Xbox. Sie können jedoch weiterhin auf Ihre erworbenen Inhalte in der Filme & TV-App auf Xbox- oder Windows-Geräten zugreifen.

Bereits erworbene Filme und Serien können also weiterhin geschaut und auch bereits heruntergeladene Inhalte können nach wie vor abgespielt werden – allerdings maximal in HD-Auflösung. Microsoft stellt unter Berufung auf die AGB klar, dass es keinen Anspruch auf Rückerstattung von bereits erworbenen Inhalten gibt. Außerdem ist es nicht möglich, sie auf einen anderen Dienst zu verschieben. Der Support wird jedoch nicht eingestellt.

Eine Begründung für die Einstellung des Verkaufs liefert das Unternehmen nicht. Microsoft verweist lediglich auf die Nutzung anderer Anbieter wie Amazon Prime Video, Apple TV oder Fandango at Home.

Microsoft schließt sich Apple und Google an

Apple und Google haben in den letzten zwei Jahren ebenfalls das Entertainment-Angebot stark verändert. Apple beendete Ende 2023 den Verkauf von Filmen und TV-Sendungen über den iTunes Store und verschob das Angebot in die Apple-TV-App. Anfang desselben Jahres verfuhr Google ähnlich und beendete den Service Google Play: Movies & TV und bietet die Inhalte seitdem über die Google TV App und YouTube an.