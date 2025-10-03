Millionen-Deal: So absurd hoch war Johnny Depps Gage für Pirates of the Caribbean: Salazars Rache

Seine Rolle als Captain Jack Sparrow hat Schauspieler Johnny Depp unfassbar reich gemacht.

Absurde Gagen sind in Hollywood nichts Neues. Stars wie Dwayne Johnson oder Robert Downey Jr. gehören zu den absoluten Großverdienern. So erhält Ex-Iron-Man RDJ zum Beispiel 80 Millionen US-Dollar für sein Mitwirken in Avengers: Doomsday. Johnny Depps Gage für Pirates of the Caribbean: Salazars Rache übertrifft das allerdings noch. Laut mehreren Berichten hat er für den Abenteuerfilm 90 Millionen US-Dollar erhalten (Quelle: The Age)

Die irren Gagen von Schauspieler Johnny Depp

Für Disney waren die Piraten-Filme rund um Captain Jack Sparrow lange Zeit die goldene Gans und machten Hauptdarsteller Johnny Depp unfassbar reich. So stieg dessen Gage mit jedem neuen Film massiv an. So verdiente der Schauspieler mit den fünf Filmen in einem Zeitraum von 14 Jahren mehr als 250 Millionen US-Dollar. Die einzelnen Gagen für Depp teilen sich dabei so auf:

Fluch der Karibik = 10 Millionen US-Dollar

Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 = 60 Millionen US-Dollar

Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt = 50 Millionen US-Dollar

Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten = 55 Millionen US-Dollar

Pirates of the Caribbean: Salazars Rache = 90 Millionen US-Dollar

Anmerkung: Die 60 Millionen US-Dollar beim zweiten Filmen beinhalten bereits eine Bonus-Zahlung von gut 40 Millionen US-Dollar, die Depp nach dem Erfolg an den Kinokassen von Disney erhielt (Quelle: IMDb).

Johnny Depps Karriere nach Fluch der Karibik

Da Pirates of the Caribbean: Salazars Rache allerdings hinter den Erwartungen zurückblieb und nur rund 796 Millionen US-Dollar weltweit einspielen konnte – der Vorgänger knackte noch die Milliarde – legte Disney die Piraten-Marke im Anschluss auf Eis.

Auch das Verhältnis zwischen Disney und Depp zerbrach infolge schwerer Vorwürfe. Seine heutige Ex-Frau Amber Heard beschuldigte ihn Ende 2018, ihr gegenüber gewalttätig geworden zu sein. Das anschließende Gerichtsverfahren entwickelte sich zu einer medialen Schlammschlacht, die Depps Karriere schwer in Mitleidenschaft zog.