Millionen Kinder sind mit ihm aufgewachsen: Was wurde aus dem Moderator von Blue’s Clues – Blau und schlau?

Dank Blue’s Clues – Blau und schlau wurde er zum TV-Star.

Die Kinderserie Blue’s Clues – Blau und schlau hat Generationen geprägt und vor den Bildschirm gefesselt. In der interaktiven Show wurden Hinweise gesammelt und Probleme spielerisch gelöst. Das Gesicht der Show war lange Zeit Steven Burns. Mittlerweile sind fast drei Jahrzehnte vergangen und auch heute noch will der Schauspieler und Moderator für die Kinder von einst da sein.

Steven Burns Karriere nach Blue’s Clues

Als Blue’s Clues – Blau und schlau 1996 in den USA zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, 2003 dann auch in Deutschland, hat Steven Burns wohl nicht geahnt, wie wichtig diese Rolle nicht nur für ihn, sondern auch für Millionen Kinder auf der ganzen Welt werden würde. Den grün-gestreiften Pullover, sein Markenzeichen, trug er in über 100 Folgen, ehe er die Show 2002 verließ.

Nun ist er zurück und will Blue’s Clues – Blau und schlau wieder aufleben lassen, und zwar in Form eines YouTube-Podcasts, der sich bewusst an die Menschen richtet, die die Show damals als Kinder geschaut haben und heute erwachsen sind.

Er möchte „Blue's Clues für Erwachsene“ machen und Menschen, die die Serie als Kinder geliebt haben, jetzt, da sie erwachsen sind, emotionale Unterstützung und Bildung bieten. (Quelle: Dexerto

Sein Vorhaben kommt in den sozialen Netzwerken herausragend gut an. So verzeichnet die Meldung über seinen Podcast allein auf X (ehemals Twitter) mehr als 200.000 Likes und wurde mehr als 22 Millionen Mal wahrgenommen. Falls ihr ebenfalls neugierig geworden seid: Burns YouTube-Kanal findet ihr hier.

Steven Burns bleibt seiner Paraderolle treu

Nach seiner Zeit bei Blue’s Clues – Blau und schlau war Burns auch in anderen Produktionen und Shows zu sehen. Darunter in drei Folgen Young Sheldon, dem Spin-off von The Big Bang Theory. Daneben ist Burns aber auch als Musiker und Entertainer tätig und steht dementsprechend oft auf Bühnen.

Seine Rolle als Steve hat ihn allerdings nie losgelassen. So taucht er in den diversen Ablegern und Specials der Serie immer mal wieder auf. Für die Zukunft ist mit Blue’s Clues: Meet Joe sogar ein weiterer Gastauftritt geplant (Quelle: IMDb).