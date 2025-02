Millionen von Spielern kaufen immer noch dieses 7 Jahre alte Action-RPG – und das solltet ihr auch

Monster Hunter World hat seinen Erfolg redlich verdient

Dass Monster Hunter World auch nach all diesen Jahren noch immer nicht zum alten Eisen gehört, erfüllt mein Herz als Serienfan mit Freude. Über die PlayStation und den PC hinweg habe ich Hunderte Spielstunden im Action-RPG versenkt und muss sagen: Eine derartige Spielerfahrung gibt es sonst einfach nirgends. Und meiner Meinung nach sollte jeder, der Gefallen an Action-RPGs findet, diesem Juwel eine Chance geben.

Im direkten Vergleich mit dem Nachfolger Rise fühlen sich die Kämpfe mit den Monstern in World wuchtiger an und auch die einzigen Spielregionen wirken lebendiger und laden mehr zum Erkunden ein. Dadurch fühlt sich das Jagen etwas träger, dafür aber auch belohnender an.