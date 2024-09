Minecraft Movie: Fans hassen den ersten Trailer

Der Minecraft Movie zeigt sich in einem ersten Trailer. Die Fans des Videospiels sind allerdings wenig begeistert. Den besagten Trailer könnt ihr euch oben ansehen.

Erster Trailer zeigt Minecraft Movie in Action

Lange wirkte Hollywoods Vorhaben, das ultrabeliebte Videospiel Minecraft in einen Film zu verwandeln, wie ein Fiebertraum, der sowieso nie Realität wird. Nun, falsch gedacht. Der Film ist real und präsentiert sich jetzt in einem ersten Trailer, den wir euch oben eingebettet haben.



Die Reaktionen in den sozialen Medien lassen allerdings tief blicken. Die Mehrheit reagiert mit Ablehnung und Verachtung für den künstlichen Look, den Humor und die Wahl der Schauspieler.



Werft einfach mal einen Blick in die Kommentare von diesem Post auf X (ehemals Twitter) und ihr werdet den Hass förmlich spüren können:

Erwartet Fans ein Erlebnis wie bei Jumanji?

Es war abzusehen, dass die Umsetzung schwierig wird, immerhin ist der blockartige Look von Minecraft recht speziell. Das Ergebnis in Filmform ist dementsprechend ein reines Greenscreen-Fest, vor dem sich die Schauspieler Jack Black und Jason Momoa freudig die Klinke in die Hand geben.



In den Kommentaren auf YouTube wird der Minecraft Movie oft mit den beiden neuen Jumanji-Filmen verglichen, wo ebenfalls eine Gruppe Menschen in einer Videospielwelt landet. Auch in diesen Filmen hat Jack Black mitgewirkt.



Viele Fans fragen sich auch zu Recht, warum der Minecraft Movie überhaupt ein Realfilm sein muss. Wäre ein Animationsfilm wie bei dem Super Mario Bros. Film nicht viel besser gewesen?



Fairerweise muss man allerdings sagen, dass die beiden Jumanji-Filme Realfilme sind und zudem super erfolgreich waren. Alleine der erste Teil von 2017 hat mehr als 960 Millionen US-Dollar eingespielt. Ob der Minecraft Movie ähnlich erfolgreich wird, muss sich dagegen noch zeigen. Der Release des Films ist jedenfalls in den USA für den 04. April 2025 angesetzt.

