Minecraft: Pfeil und Bogen herstellen

Ihr wollt in Minecraft die Welt im Stil von Legolas mit Pfeil und Bogen unsicher machen? Kein Problem – hier erfahrt ihr, wie ihr alle Ressourcen für einen Bogen und genügend Pfeile zusammenbekommt und eure neugewonnenen Scharfschützenfähigkeiten sinnvoll einsetzt.

Bogen craften, kaufen oder finden

Bereits im Early-Game habt ihr viele Möglichkeiten, in den Besitz eines Bogens zu gelangen. Ab und zu bekommt ihr einen Bogen als Loot von einem Skelett, einem Illusionisten oder einem Eiswanderer. Alternativ könnt ihr einen Bogen bei dem Pfeilmacher kaufen, müsst aber dafür mehrere Smaragde abgeben. Auch beim Fischen werdet ihr euch ab und zu einen Bogen angeln können, der sogar manchmal mit einer wertvollen Verzauberung belegt sein kann.

Am einfachsten ist es jedoch, wenn ihr einen Bogen selbst herstellt. Die Materialien, die ihr dafür braucht, sind nicht besonders selten und so werdet ihr schnell zu einem Bogen und genügend Pfeilen kommen.

Das Rezept für Pfeil und Bogen

Mit Stöcken und Fäden werdet ihr euren ersten eigenen Bogen craften. Für Pfeile werdet ihr eine Vielzahl an Stöcken, Federn und Feuersteinen brauchen. Alternativ könnt ihr euren Bogen mit „Unendlichkeit“ verzaubern.

Der Bogen gehört in Minecraft zu der Kategorie der Fernkampfwaffen, die in Gegensatz zu Nahkampfwaffen Munition verbrauchen, dafür aber gefährliche Gegner wie den Enderdrachen auf Reichweite zum Schnee von gestern machen. Andere Fernkampfwaffen sind Armbrust, Dreizack und der Werfer, den ihr aus ebendiesem Bogen und ein paar anderen Zutaten herstellen könnt.

Für den Bogen benötigt ihr folglich:

3 Stöcke: Herstellung aus Holzbrettern in der Werkbank

3 Fäden: Tötet Spinnen, um ausreichend Fäden zu erhalten oder baut ihre Spinnennetze mit dem Schwert ab. Spinnen findet ihr vor allem in Büchereien und in Minen.

Für 4 normale Pfeile braucht ihr:

1 Stock: s. oben

1 Feder: Loot von Hühnern oder Papageien.

1 Feuerstein: Abbau von Kies

Habt ihr alle Zutaten beisammen, legt sie so wie in dem Bild gezeigt in die Werkbank und schon habt ihr genügend Munition, um jedem Gegner auf Abstand das Garaus zu bereiten. Und solltet ihr keine Lust auf die mühselige Sammelarbeit haben, könnt ihr euch immer mittels Cheats Abhilfe verschaffen.

Wie funktioniert ein Bogen?

Die Benutzung des Bogens ist ziemlich einfach. Habt genügend Pfeile im Inventar und rüstet den Bogen aus. Haltet dann die linke Maustaste gedrückt: Dadurch verändert sich die Spannung und der Pfeil fliegt weiter. Denkt aber daran, dass höhere Spannung auch für schnellere Abnutzung eures Bogens sorgt. Ihr könnt übrigens Pfeile, die ihr danebengeschossen habt, wieder einsammeln und verwenden.

Die Reichweite eines parallel zu Boden geschossenen Pfeiles beträgt ungefähr 24 Blöcke, während ein in 45-Grad-Winkel geschossener Pfeil bis zu 120 Blöcke weit fliegen kann. Ein Treffer mit dem Bogen verursacht bei euren Widersachern 4 Schaden. Aber auch neben Angriff haben Pfeile eine Vielzahl an nützlichen Einsatzmöglichkeiten. So könnt ihr mit ihrer Hilfe:

Objekte zerstören: Boote, Rahmen, Gemälde

Holzknöpfe und Holzdruckplatten aktivieren

Brandpfeile: TNT und Lagerfeuer anzünden

Welche Pfeile gibt es?

Mit Leuchtstaub und normalen Pfeilen stellt ihr in Minecraft Spektralpfeile her. (© Mojang Studios, Screenshot GIGA)

Neben den normalen Pfeilen könnt ihr euch auch mit getränkten, Spektral- oder Brandpfeilen ausrüsten. Ein getränkter Pfeil verursacht bei dem Gegner einen Statuseffekt, der sich nach dem verwendeten Verweiltrank richtet.

Spektralpfeile (nur in der Java-Edition) werden aus Leuchtsteinstaub hergestellt und verursachen für 10 Sekunden ein helles Leuchten, sodass ihr damit auf Entfernung für mehr Sichtbarkeit sorgen könnt. Feuerpfeile hingegen sind in dem Sinne keine besonderen Pfeile, die ihr herstellen könnt. Stattdessen werden sie verschossen, wenn ihr einen normalen Bogen mit der Verzauberung ‚Flamme‘ belegt.

Nützliche Verzauberungen für euren Bogen

Die #1 Verzauberung für euren neuen Bogen ist natürlich ‚Unendlichkeit‘. Damit könnt ihr aus einem Pfeil in eurem Inventar unendlich viele machen. Wie diese Verzauberung funktioniert und wie ihr an diese gelangt, erfahrt ihr in dem separaten Guide: Verzauberung ‚Unendlichkeit‘ bekommen

Wie erwähnt könnt ihr euren Bogen auch mit der Verzauberung ‚Flamme‘ belegen, um so für brennende Pfeile zu sorgen. Aber auch normale Verzauberungen wie ‚Haltbarkeit‘, ‚Reparatur‘, ‚Stärke‘ oder ‚Schlag‘ sind äußerst nützlich.

Bogen reparieren

Wenn wir zwei abgenutzte Bögen besitzt, könnt ihr beide in die Werkbank packen, um einen Bogen mit leichter Abnutzung zu erhalten und sie zu reparieren. Aber Vorsicht: Wenn ein Bogen verzaubert ist, sollte man zur Reparatur den Amboss verwenden, um diesen zu reparieren, ohne die Verzauberung zu verlieren.

