Mit jedem Wort von Marvel habe ich weniger Lust auf Avengers: Doomsday

Marvel nimmt mir die Vorfreude die Avengers kaputt, weil sie einfach nicht still sein können.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Marvel und Disney bereiten sich auf neue Avengers-Filme vor. Auch ich freue mich auf den Superheldenstreifen. Meine Vorfreude wäre allerdings noch wesentlich größer, wenn Marvel mir nicht ständig verraten würde, was im Film passieren wird.

Wir wissen schon zu viel über Doomsday und Secret Wars

Es hat alles mit der Rückkehr von Robert Downey Jr. als Dr. Doom begonnen. Das Comeback des Schauspielers als Bösewicht wäre im Kino sicherlich ein toller Moment gewesen – den ich jetzt niemals erleben werde, weil Marvel ja unbedingt Hype generieren wollte.

Wenig später hat Marvel in einem stundenlangen Livestream den Cast für Avengers: Doomsday enthüllt. Wieder gab es hier ein paar Überraschungen: Unter anderem mit Ian McKellen als Magneto und Patrick Stewart als Professor X sind wieder einige Schauspieler der alten X-Men-Filme dabei. Wieder frage ich mich: Muss ich das wirklich jetzt schon wissen?

Marvel-Chef Kevin Feige greift jetzt schon wieder zum Mikrofon. Für Feige mag das kein Spoiler sein, für mich allerdings schon, also nehmt das als Warnung!

Marvel will nach Avengers: Secret Wars einen neuen Cast für die X-Men finden. Gleichzeitig sieht er den Film als einen „Reset“. Während Endgame ein Ende sein sollte, ist Secret Wars ein Anfang. Feige legt hier Wert darauf, dass es sich um kein klassisches Reboot handeln soll. Stattdessen weist er auf eine Zukunft mit einer einzigen Timeline hin, offenbar im Gegensatz zum gegenwärtigen Multiversum des MCU (Quelle: Variety).

Haben Marvel und Disney kein Vertrauen in die Avengers?

Mit all diesen Informationen habe ich schon eine ziemlich genaue Ahnung, in welche Richtung sich die nächsten beiden Avengers-Filme bewegen werden: Dr. Doom zerstört das Multiversum, die alten Schauspieler dürfen nochmal in die Kamera winken und werden dann durch neue ersetzt. Ich hoffe, ich werde überrascht, doch sind einfach viel zu viele Informationen dafür, dass Doomsday erst im Dezember 2026 erscheinen soll.

Das Ende von Infinity War gehört bis heute zu meinen besten Kinoerfahrungen – eben weil ich nie damit gerechnet hätte. Auch Secret Wars hat schon jetzt eine Menge Überraschungen im Gepäck, doch Marvel enthüllt sie viel zu früh.

Für mich spricht das dafür, dass Marvel und Disney kein Vertrauen in Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars haben. Anstatt den Film für sich sprechen zu lassen, braucht es deshalb Cameos und Comebacks, um die Leute ins Kino zu locken. Vermutlich sitze ich 2026 trotzdem vor der Leinwand, doch ich wünschte, ich könnte vorher meine Erinnerung löschen.