Mittelalter-Traum auf Steam: PC-Spiel verspricht pure Entspannung

Ein neues Mittelalter-Game auf Steam begeistert Spieler. Tiny Glade hat ein Alleinstellungsmerkmal, das Fans besonders zusagt. Es gibt keine Kämpfe, keine Eroberungen, sondern nur entspanntes Bauen. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Neues Mittelalter-Game ist ein Steam-Erfolg

Steam-Spieler küren ein neues Mittelalter-Meisterwerk. Die Bausimulation Tiny Glade und erfreut sich großer Beliebtheit – Erfolgsgeheimnis ist die entspannende Atmosphäre.

Wenn ihr in Mittelalter-Spielen gerne Horden an Rittern in die Schlacht führt, seid ihr in Tiny Glade fehl am Platz. Im Steam-Hit geht es einzig und allein darum, ein idyllisches Mittelalter-Diorama zu errichten. Das Spiel macht klar, dass es keine Kämpfe, kein Management und keine falschen Antworten gibt.

Tiny Blade kostet auf Steam 14,49 Euro (auf Steam ansehen).

Tiny Glade Pounce Light

Steam-Spieler lieben Tiny Glade

Tiny Glade konnte schon vor dem Release mit der Aussicht auf Mittelalter-Entspannung überzeugen. Auch jetzt sind die Spieler davon begeistert, einfach ihre eigene kleine Burg zu errichten und ganz individuell anzupassen.

Auch die Steam-Reviews fallen dementsprechend äußerst positiv aus. 96 Prozent der Rezensionen würden das Spiel weiterempfehlen. Besonders die bildhübsche Grafik und die stimmungsvolle Musik werden gelobt. Beides sorgt dafür, dass ihr sofort in der Mittelalter-Welt versinkt. Dank einfacher Steuerung könnt ihr außerdem schnell Resultate bei euren Bauwerken sehen. Zuletzt gibt es auch liebevolle Details wie Schafe und Enten, die ihr streicheln könnt.

Für die Zukunft wünschen sich Spieler jetzt nur noch mehr Anpassungsmöglichkeiten, beispielsweise mehr Dekoration. Gleichzeitig würden die Karten aktuell auch sehr klein ausfallen. Ihr solltet also nicht erwarten, eine komplette mittelalterliche Stadt errichten zu können.