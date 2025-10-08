Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. Modern Family: So sehen die Familien aus der Sitcom 16 Jahre später aus

Modern Family: So sehen die Familien aus der Sitcom 16 Jahre später aus

Daniel Boldt
Daniel Boldt,
3 min Lesezeit
Modern Family gehört zu den beliebtesten Serien der Neuzeit.
Modern Family gehört zu den beliebtesten Serien der Neuzeit.© ABC / Bearbeitung: GIGA1 / 12
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Wie sehen die Darsteller aus Modern Family heute aus?

Modern Family gehört zu den beliebtesten Comedy-Serien der Neuzeit. In ganzen 250 Folgen erleben gleich drei miteinander verbandelte Familien absurde Situationen und viel Chaos. Wir zeigen euch, wie die Darsteller der Serie heute aussehen.

Modern Family

„Modern Family“ im Stream

Streaming-Start: 23.09.2009
Genre: Komödie
FSK: Ab 6 Jahren

Jay Pritchett – Ed O’Neill

Schauspieler Ed O’Neill spielt Familienoberhaupt Jay Pritchett.
Schauspieler Ed O’Neill spielt Familienoberhaupt Jay Pritchett.© ABC / Getty Images / Kevin Winter / GA2 / 12
Anzeige

Als Al Bundy wurde Ed O’Neill zur TV-Legende. Jüngere Serienfans kennen ihn aber vor allem als Familienoberhaupt Jay Pritchett in Modern Family.

Gloria Delgado-Pritchett – Sofía Vergara

Schauspielerin Sofía Vergara spielt Gloria Delgado-Pritchett.
Schauspielerin Sofía Vergara spielt Gloria Delgado-Pritchett.© ABC / Getty Images / Aldara Zarraoa3 / 12
Anzeige

Sofía Vergara spielt die heißblütige Gloria, die mit Jay Pritchett verheiratet ist. Vor allem der kolumbianische Teil ihrer Familie sorgt in der Serie immer wieder für Chaos.

Manny Delgado – Rico Rodriguez

Schauspieler Rico Rodriguez spielt Manny Delgado.
Schauspieler Rico Rodriguez spielt Manny Delgado. © ABC / Getty Images / Gilbert Flores4 / 12
Anzeige

Rico Rodriguez spielt den eloquenten Manny, den Sohn von Gloria. Zusammen mit Luke erlebt Manny einige abgefahrene Situationen in Modern Family.

Claire Dunphy – Julie Bowen

Schauspielerin Julie Bowen spielt Claire Dunphy.
Schauspielerin Julie Bowen spielt Claire Dunphy.© ABC / Getty Images / Jamie McCarthy5 / 12
Anzeige

Julie Bowen verkörpert in Modern Family Claire Dunphy, die Ehefrau von Phil und Mutter von drei Kindern. Dabei ist sie es, die das familiäre Chaos zusammenhält.

Phillip „Phil“ Dunphy – Ty Burrell

Schauspieler Ty Burrell spielt Phil Dunphy.
Schauspieler Ty Burrell spielt Phil Dunphy.© ABC / Getty Images / Araya Doheny6 / 12
Anzeige

Ty Burrell kennen Serienfans als Phil Dunphy, den ewig jung gebliebenen Kindskopf, Magier und Makler. Seine Ideen bringen Claire regelmäßig zur Weißglut.

Haley Dunphy – Sarah Hyland

Schauspielerin Sarah Hyland spielt Haley Dunphy.
Schauspielerin Sarah Hyland spielt Haley Dunphy.© ABC / Getty Images / Dia Dipasupil 7 / 12
Anzeige

Sarah Hyland spielt Haley. Die älteste Tochter der Familie Dunphy. Sie legt viel Wert auf ihre Äußeres und ist bei Männern ziemlich beliebt.

Alex Dunphy – Ariel Winter

Schauspielerin Ariel Winter spielt Alex Dunphy.
Schauspielerin Ariel Winter spielt Alex Dunphy.© ABC / Getty Images / Unique Nicole8 / 12
Anzeige

Ariel Winter spielt Alex Dunphy. Sie ist das Wunderkind der Familie und überaus schlau. Damit steht sie aber auch im starken Kontrast zu ihren beiden Geschwistern.

Luke Dunphy – Nolan Gould

Schauspieler Nolan Gould spielt Luke Dunphy.
Schauspieler Nolan Gould spielt Luke Dunphy.© ABC / Getty Images / Lila Seeley 9 / 12
Anzeige

Nolan Gould verkörpert Luke, das Nesthäkchen der Familie Dunphy. Der Wirbelwind sorgt oft für jede Menge Chaos – insbesondere mit Manny.

Mitchell „Mitch“ Pritchett – Jesse Tyler Ferguson

Schauspieler Jesse Tyler Ferguson spielt Mitch Pritchett.
Schauspieler Jesse Tyler Ferguson spielt Mitch Pritchett.© ABC / Getty Images / Karwai Tang10 / 12
Anzeige

Jesse Tyler Ferguson spielt Mitch, den Sohn von Jay und den Bruder von Claire. Er ist neurotisch und wird von vielen Menschen als verklemmt wahrgenommen.

Cameron „Cam“ Tucker – Eric Stonestreet

Schauspieler Eric Stonestreet spielt Cam Tucker.
Schauspieler Eric Stonestreet spielt Cam Tucker.© ABC / Getty Images / Kristina Bumphrey 11 / 12
Anzeige

Eric Stonestreet spielt Cam Tucker, den Partner von Mitch. Er ist eine klassische Diva und steht gerne im Mittelpunkt der Ereignisse.

Lily Tucker-Pritchett – Aubrey Anderson-Emmons

Schauspielerin Aubrey Anderson-Emmons spielt Lily Tucker-Pritchett.
Schauspielerin Aubrey Anderson-Emmons spielt Lily Tucker-Pritchett.© ABC / Getty Images / Michael Buckner12 / 12
Anzeige

Aubrey Anderson-Emmons spielt Lily, die Adoptivtochter von Mitch und Cam. Sie kommt ursprünglich aus Vietnam, was auch immer wieder thematisiert wird.

Lesenswert
Anzeige