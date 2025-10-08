Modern Family: So sehen die Familien aus der Sitcom 16 Jahre später aus

Wie sehen die Darsteller aus Modern Family heute aus?
Modern Family gehört zu den beliebtesten Comedy-Serien der Neuzeit. In ganzen 250 Folgen erleben gleich drei miteinander verbandelte Familien absurde Situationen und viel Chaos. Wir zeigen euch, wie die Darsteller der Serie heute aussehen.
Jay Pritchett – Ed O’Neill
Als Al Bundy wurde Ed O’Neill zur TV-Legende. Jüngere Serienfans kennen ihn aber vor allem als Familienoberhaupt Jay Pritchett in Modern Family.
Gloria Delgado-Pritchett – Sofía Vergara
Sofía Vergara spielt die heißblütige Gloria, die mit Jay Pritchett verheiratet ist. Vor allem der kolumbianische Teil ihrer Familie sorgt in der Serie immer wieder für Chaos.
Manny Delgado – Rico Rodriguez
Rico Rodriguez spielt den eloquenten Manny, den Sohn von Gloria. Zusammen mit Luke erlebt Manny einige abgefahrene Situationen in Modern Family.
Claire Dunphy – Julie Bowen
Julie Bowen verkörpert in Modern Family Claire Dunphy, die Ehefrau von Phil und Mutter von drei Kindern. Dabei ist sie es, die das familiäre Chaos zusammenhält.
Phillip „Phil“ Dunphy – Ty Burrell
Ty Burrell kennen Serienfans als Phil Dunphy, den ewig jung gebliebenen Kindskopf, Magier und Makler. Seine Ideen bringen Claire regelmäßig zur Weißglut.
Haley Dunphy – Sarah Hyland
Sarah Hyland spielt Haley. Die älteste Tochter der Familie Dunphy. Sie legt viel Wert auf ihre Äußeres und ist bei Männern ziemlich beliebt.
Alex Dunphy – Ariel Winter
Ariel Winter spielt Alex Dunphy. Sie ist das Wunderkind der Familie und überaus schlau. Damit steht sie aber auch im starken Kontrast zu ihren beiden Geschwistern.
Luke Dunphy – Nolan Gould
Nolan Gould verkörpert Luke, das Nesthäkchen der Familie Dunphy. Der Wirbelwind sorgt oft für jede Menge Chaos – insbesondere mit Manny.
Mitchell „Mitch“ Pritchett – Jesse Tyler Ferguson
Jesse Tyler Ferguson spielt Mitch, den Sohn von Jay und den Bruder von Claire. Er ist neurotisch und wird von vielen Menschen als verklemmt wahrgenommen.
Cameron „Cam“ Tucker – Eric Stonestreet
Eric Stonestreet spielt Cam Tucker, den Partner von Mitch. Er ist eine klassische Diva und steht gerne im Mittelpunkt der Ereignisse.
Lily Tucker-Pritchett – Aubrey Anderson-Emmons
Aubrey Anderson-Emmons spielt Lily, die Adoptivtochter von Mitch und Cam. Sie kommt ursprünglich aus Vietnam, was auch immer wieder thematisiert wird.