Monster Hunter Wilds: Ich flehe euch an – schaltet diese Einstellung sofort aus!

Zerbrechende Chips, Schmatzgeräusche, im Hintergrund laufende Podcasts oder YouTube-Videos, Beleidigungen, Ausraster und manchmal sogar private Gespräche mit der Freundin – immer wieder stoße ich in Monster Hunter Wilds auf nervige Jäger, denen anscheinend nicht bewusst ist, dass sie ihr Mikrofon aktiviert haben. Ich flehe euch an, schaltet es aus!



Ein Kommentar von Robert Kohlick.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Monster Hunter Wilds: Der Sprach-Chat raubt mir manchmal den letzten Nerv

Eigentlich bin ich ein großer Verfechter von Sprach-Chats in Videospielen. Vor allem in kooperativen und kompetitiven Games nutze ich die Möglichkeit gerne, um mich mit meinen Teamkollegen abzusprechen, sie auf Gefahren hinzuweisen oder kurz um Hilfe zu bitten. Kein Wunder also, dass auch Monster Hunter Wilds eine entsprechende Option anbietet, damit ihr euch mit den anderen Jägern während einer Quest unterhalten könnt.

Anzeige

Es gibt jedoch ein Problem: Spieler, die anscheinend vergessen haben, dass sie das Feature aktiviert haben. In fast jeder dritten Quest hat mindestens ein Spieler sein Mikrofon aktiviert und hört im Hintergrund laut Musik, regt sich darüber auf, dass ihn das Monster getroffen hat, obwohl er dem Angriff perfekt ausgewichen ist (Spoiler: ist er nicht) oder futtert genüsslich knusprige Snacks, wodurch sich meine Nackenhaare aufstellen.

Immerhin: Viele Spieler schalten ihr Mikro stumm, wenn man sie darauf hinweist. Aber damit ihr überhaupt nicht erst in diese peinliche Situation geratet, hier mein Hinweis an alle: Überprüft bitte eure Sprach-Chat-Einstellungen im Spiel:

Optionen öffnen. Zum Reiter „Audio“ via R2 / RT oder auf der Tastatur mit E wechseln. Zum Punkt „Sprach-Chat“ scrollen und die Option deaktivieren, oder auf Push-to-Talk umstellen – Letzteres funktioniert nur, wenn ihr mit Tastatur spielt.

Anzeige

In diesem Menü könnt ihr die Sprach-Chat-Einstellung ändern. (© GIGA)

An alle PS5-Spieler unter euch, die das Mikrofon ihres DualSense-Controllers für den Sprachchat nutzen: Falls ihr keine Lust habt, euch mit den Optionen im Spiel rumzuschlagen, könnt ihr euer Mikrofon auch einfach über das Drücken der kleinen Taste unter dem PlayStation-Logo stummschalten. Wenn ihr es richtig gemacht habt, leuchtet die LED der Taste orange – gern geschehen!

Anzeige

Sprachchat komplett deaktivieren? Für mich keine Option!

Natürlich könnte ich auch einfach die Sprach-Chat-Lautstärke bei mir in den Optionen auf null reduzieren – aber ganz ehrlich: Das sehe ich nicht ein. Denn wenn ich das mache, entgehen mir ja potenziell wichtige Wortmeldungen von meinen Mitspielern.

Daher bitte ich euch inständig: Nehmt euch die 30 Sekunden Zeit und ändert die Option in den Einstellungen, falls ihr es nicht sowieso schon gemacht habt – die anderen Jäger und ich danken euch im Voraus!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.