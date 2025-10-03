„Monster“ Staffel 3 auf Netflix: Alle Folgen im Stream

Die Netflix-Anthologie „Monster“ geht in die nächste Runde und bringt euch alle Episoden auf einen Schlag. Wir haben für euch alle Infos zu Start, Story, Cast, Produktion und den Trailer von „Monster“ Staffel 3.

Alles Wichtige in Kürze Wann startet „Monster“ Staffel 3? Am 3. Oktober 2025 auf Netflix. Wie viele Episoden wird es geben? Die neue Season wird acht Folgen haben. Kommt eine 4. Staffel von „Monster“? Offiziell ist eine weitere Staffel noch nicht bestätigt.

Alle Episoden von „Monster“ Staffel 3 auf Netflix

Netflix hat den Starttermin bekanntgegeben: Seit dem 3. Oktober 2025 könnt ihr die neuen Folgen von „Monster“ exklusiv im Stream sehen.

Wie schon bei den vorherigen Staffeln wird die Veröffentlichung weltweit gleichzeitig erfolgen. Wer die Serie im Original sehen möchte, kann zwischen englischer Sprachfassung und deutscher Synchronisation wählen. Auch die beiden vorherigen Staffeln findet ihr bei Netflix im Stream:

„Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez“ (hier ansehen)

„Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ (hier ansehen)

Auch Staffel 3 entsteht wieder unter der Leitung von Ryan Murphy und Ian Brennan, die bereits mit „Monster: The Jeffrey Dahmer Story“ für Aufsehen sorgten. Die wird Serie erneut in Zusammenarbeit mit Netflix von Ryan Murphy Productions produziert.

Alle Folgen von „Monster: The Ed Gein Story“

Wie Whats On Netflix berichtet, wird Staffel 3 von „Monster“ acht Episoden umfassen. Alle Folgen wurden in einem Rutsch veröffentlicht. Weiterhin berichtet Whats on Netflix, dass die neuen Episoden die folgenden Titel tragen:

Folge Titel Start 1 Buxom Bird 3. Oktober 2025 2 Green 3. Oktober 2025 3 Ham Radio 3. Oktober 2025 4 Ice 3. Oktober 2025 5 Mother 3. Oktober 2025 6 Sick as You Secrets 3. Oktober 2025 7 The Babysitter 3. Oktober 2025 8 The Godfather 3. Oktober 2025

Das reale Monster hinter der Serie: Wer war Ed Gein?

Nach den Menendez-Brüdern folgt Ed Gein. Der amerikanische Mörder war in den 1950er Jahren in Wisconsin aktiv und galt als Leichendieb sowie Grab- und Leichenschänder. Verurteilt wurde Gein am Mord zweier Frauen – doch er wurde als psychisch krank eingestuft und verblieb somit bis zu seinem Tod in einer Psychiatrie.

Bei den Opfern sowie den geschändeten Leichen handelte es sich häufig um Frauen, die sowohl im Alter als auch im Aussehen der Mutter von Gein ähnelten. Die Beziehung zwischen Gein und seiner Mutter war nachgewiesen krankhaft.

Der Mörder inspirierte den Autor Robert Bloch beim Schreiben seiner Figur Norman Bates in dem 1959 erschienenen Roman „Psycho“. Ein Jahr später adaptierte Alfred Hitchcock das Buch als Film. Im Laufe der Jahre nahmen sich zahlreiche andere Filme den Serienmörder als Vorbild – nun auch „Monster“ Staffel 3.

Der Cast von „Monster“ Season 3: Charlie Hunnam übernimmt die Hauptrolle

Neben Ed Gein werden auch andere bekannte Charaktere in der neuen Staffel vorkommen. Alfred Hitchcock und Drehbuchautorin Alma Reville werden ebenfalls in „Monster“ Staffel 3 zu sehen sein. In die Schuhe von Gein tritt Charlie Hunnam („Sons of Anarchy“). Der bisherige Cast wurde von Netflix auf Twitter/X bekanntgegeben.

Der Cast von „Monster“ Staffel 3 sieht wie folgt aus:

Charlie Hunnam als Ed Gein

Laurie Metcalf als Augusta Gein

Tom Hollander als Alfred Hitchcock

Olivia Williams als Alma Reville-Hitchcock

Suzanna Son als Adeline Watkins

Vicky Krieps als Ilse Koch

Joey Pollari als Anthony Perkins

Tyler Jacob Moore als Sheriff Schley

Charlie Hall als Deputy Worden

Will Brill als Tobe Hooper

Mimi Kennedy als Dr. Mildred Newman

Robin Weigert als Enid Watkins

Lesley Manville als Bernice Worden

