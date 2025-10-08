„Monster“ Staffel 4: Bekommt die True-Crime-Serie eine Fortsetzung?

Netflix bestätigt, dass eine Frau im Mittelpunkt der True-Crime-Serie steht: Nach Ed Gein erwartet euch in Staffel 4 von „Monster“ Lizzie Borden.

„Monster“ kehrt auf Netflix zurück

Seit 2022 zählt „Monster“ zu den beliebtesten True-Crime-Produktionen auf Netflix. Die von Ryan Murphy entwickelte Serie widmet sich in jeder Staffel einem anderen Verbrechen und Tätern. Nach den Fällen von Jeffrey Dahmer und den Menéndez-Brüdern rückt Staffel 3 den berüchtigten Serienmörder Ed Gein in den Fokus – eine Figur, die als Vorlage für Hollywood-Charaktere wie Norman Bates und Leatherface diente.

Seit dem 3. Oktober 2025 ist „Monster: Die Geschichte von Ed Gein“ weltweit auf Netflix verfügbar. Charlie Hunnam spielt die Hauptrolle. Dank des zügigen Produktionsrhythmus und des anhaltenden Erfolgs ist bereits bestätigt, dass die Anthologieserie eine vierte Staffel erhält, die eine bedeutende Veränderung bereithält.

Die vierte Staffel „Monster: The Lizzie Borden Story“

Bestätigt ist, dass in der vierten Staffel eine Frau die zentrale Rolle übernimmt (via Tudum by Netflix). Unter dem vorläufigen Titel „Monster: The Lizzie Borden Story“ rückt die berüchtigte Lizzie Borden ins Blickfeld – jene Frau, die 1892 in Massachusetts beschuldigt wurde, ihren Vater und ihre Stiefmutter auf grausame Weise getötet zu haben. Obwohl sie schließlich freigesprochen wurde, sorgt der Fall bis heute für Spekulationen und Legenden.

Netflix kündigt eine Inszenierung an, die Elemente von True-Crime-Drama und psychologischem Thriller verbindet. Ein konkreter Starttermin steht noch aus, doch ein Release im Herbst 2026 gilt als wahrscheinlich.

Was ihr noch zur True-Crime-Serie wissen müsst, seht ihr im Video unserer kino.de-Kollegen:

„Monster: The Lizzie Borden Story“: Besetzung und Ausblick

Die angekündigte Besetzung für Staffel 4 von „Monster“ sorgt bereits für Aufmerksamkeit. Ella Beatty übernimmt die Rolle der Lizzie Borden, an ihrer Seite spielen Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd und Jessica Barden.

Zudem ist Charlie Hunnam erneut dabei – diesmal allerdings in einer anderen Rolle. Netflix setzt wieder auf eine Mischung aus vielversprechenden Nachwuchsdarstellern und etablierten Schauspielgrößen. Die Erwartungen sind entsprechend hoch, denn schon die erste Staffel rund um Jeffrey Dahmer erzielte Zuschauerrekorde.