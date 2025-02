Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Moto X3M ist ein actiongeladenes Motorradspiel, in dem ihr mit eurem Motocross-Bike 50 anspruchsvolle Level meistern müsst.

Schwingt euch auf den Sattel und beweist eure Skills am Lenker auf abwechslungsreichen Strecken! Brettert über Hindernisparcours am Urlaubsstrand und rast in dunklen Höhlen über gefährliche Abschnitte, die mit Fallen gespickt sind. Die Uhr tickt und je schneller ihr das karierte Zielfeld erreicht, desto größer ist die Chance, alle drei Sterne pro Level zu erhalten. Mit den Sternen könnt ihr im Bike Shop neue Motorräder freischalten und als Ninja oder Evil Knievel eure Loopings drehen.

Moto X3M (© Game Distribution / GIGA)

Stunts wie ein Salto vorwärts oder rückwärts geben euch dabei einen wertvollen Zeitbonus in Form von Minussekunden, bergen aber auch das Risiko zu crashen. Baut ihr einen Unfall, ist die Runde vorbei. Habt ihr bereits einen der Checkpoints auf der Strecke erfolgreich passiert, könnt ihr von dort aus weiterfahren, die Zeit stoppt jedoch nicht. Um eine Bestzeit in diesem Rennspiel zu erzielen, solltet ihr daher unfallfrei durch den Parcours kommen und so viele Stunts wie möglich performen.

Stellt euer fahrerisches Können auf halsbrecherischen Rennstrecken unter Beweis und spielt Moto X3M jetzt kostenlos online auf GIGA!

