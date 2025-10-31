„Motorheads“: Fans hoffen weiterhin auf Staffel 2

Die Amazon-Prime-Serie „Motorheads“ dreht sich um illegale Autorennen und Familiendramen. Staffel 1 erfreute sich großer Beliebtheit, doch wie steht es um Staffel 2?

Wird es eine zweite Staffel von „Motorheads“ geben?

Ende Mai 2025 erschien die erste Staffel von „Motorheads“ auf Prime Video. Diese umfasst zehn Folgen, die eine Gruppe von Jugendlichen bei Straßenrennen, Liebeskummer und familiären Konflikten begleiten. Eine zweite Staffel wird es auf Amazon Prime laut dem englischsprachigen Magazin Deadline nicht geben.

Obwohl die Young-Adult-Serie direkt nach dem Start die Prime-Charts stürmte und „LOL: Last One Laughing“ vom ersten Platz verdrängte, reichte der Streamingerfolg für Amazon langfristig anscheinend nicht aus. Die Gründe dafür sind vielfältig: Der Titel „Motorheads“ lässt nicht direkt erahnen, dass es hier um Liebe geht. Die Zielgruppe, vorrangig junge Frauen, schaltete nicht genug ein. Im Vergleich zu anderen Prime-Serien wie „Maxton Hall“ oder „We Were Liars“ verfügte „Motorheads“ zudem über ein geringeres Werbebudget.

Geht die Serie woanders weiter?

Fans der Serie haben nach wie vor Hoffnung, dass „Motorheads“ fortgesetzt wird. Denn die Geschichte rund um die vier Highschool-Kids ist definitiv noch nicht auserzählt. Staffel 1 endet nämlich mit einem Cliffhanger. Und obwohl es bei Amazon Prime Video keine Fortsetzung für „Motorheads“ geben wird, muss die Story noch kein finales Ende finden.

Laut Deadline sind die Produzenten der Young-Adult-Serie bereits mit anderen Streamingplattformen im Gespräch. Obwohl es sich um eine Prime-Video-Produktion handelt, ist Amazon bereit, die Rechte an „Motorheads“ abzutreten. Wo und wann eine mögliche zweite Staffel laufen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Achtung, Spoiler: So endet Staffel 1

Am Ende der zehnten Folge der ersten Staffel ist unklar, ob Hauptcharakter Harris Bowers, gespielt von Josh Macqueen, nach einem Autounfall stirbt oder überlebt.

Auch wie es rund um Christian Maddox weitergeht, bleibt offen. Befindet er sich nach seinem Banküberfall in Spider Lake? Christian wird übrigens von Deacon Reese Phillippe verkörpert, der zusammen mit seinem Vater Ryan Phillippe (die Mutter ist Reese Witherspoon) für „Motorheads“ gedreht hat.