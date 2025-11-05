„Mrs Playmen“: alles zur neuen Netflix-Serie

Lust auf ein bisschen Drama? Auf Netflix steht die Serie „Mrs Playmen“ in den Startlöchern. Sie beruht auf wahren Begebenheiten.

Worum geht es bei „Mrs Playmen“?

„Mrs Playmen“ nimmt euch mit in das Italien der Siebzigerjahre. Das Land ist geprägt von konservativen Werten und einer religiösen Einstellung. Adelina Tattilo bricht damit. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Saro Balsamo wird sie zur Geschäftsführerin des Unternehmens und leitet das Erotikmagazin „Playmen“.

Adelina kämpft gegen Vorurteile, Sexismus und klassische Rollenbilder und für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen sowie für ihre eigene Freiheit. Das Drama „Mrs Playmen“ zeigt eine starke, emanzipierte Frau, die Mut beweist, Erotik und Kunst zu vereinen und dabei über bisherige Grenzen zu gehen.

Serienstart und Episodenguide

Ab Mittwoch, 12. November 2025, könnt ihr „Mrs Playmen“ auf Netflix streamen. Die Serie umfasst sieben Folgen, die – wie beim Streamingriesen gewohnt – direkt auf einen Schlag zum Abruf bereit sind.

Um „Mrs Playmen“ schauen zu können, braucht ihr also ein Netflix-Abo. Das günstigste Abo-Modell beginnt bereits bei 4,99 Euro pro Monat.

Cast von „Mrs Playmen“

Die italienische Produktion wartet mit einigen bekannten Namen auf. Die Hauptrolle in „Mrs Playmen“, die der Adelina Tattilo, übernimmt Carolina Crescentini. Crescentini war bereits in zahlreichen Serien und Filmen zu sehen. Zuletzt drehte sie für „The Bad Guy“ oder „Für die Kämpfer, für die Verrückten“.

Adelinas Ex-Mann wird von Franceso Colella verkörpert. Mark Lewis, der unter anderem in „Zoomania+“, „Wish“ und „Demolition – Lieben und Leben“ mitgewirkt hat, spielt Chartroux. Daniela Glasgow übernimmt die Rolle von Piper Model und Francesco La Mantia spielt Mariotti.