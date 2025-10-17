MTV so gut wie am Ende: Diese Sender werden im Dezember abgeschaltet

Gleich mehreren MTV-Sendern wird endgültig der Stecker gezogen.

Zahlreiche MTV-Sender werden am 31. Dezember 2025 abgestellt. Der Grund dafür ist die Übernahme von Paramount durch Skydance. Lediglich ein MTV-Sender bleibt deutschen Zuschauern erhalten: das Original.

Sender MTV hat nach 44 Jahren ausgedient

Kult-Sender MTV steht vor einem Umbruch. Zahlreiche Ableger des Senders, darunter MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV und MTV Live werden zum Ende des Jahres abgeschaltet. Diese Entscheidung geht auf die neue Firmenpolitik von Paramount Skydance zurück. Der Konzern begründet die Abschaltung mit dem veränderten Nutzungsverhalten der Zuschauer. Wer heute Musik konsumiert, der macht das über Dienste wie Spotify oder YouTube. Ein reiner Musik-Sender wie MTV hat also in vielerlei Hinsicht ausgedient.

Laut der Medienwebseite DWDL bleibt in Deutschland aber zumindest der Original-Sender vorerst erhalten. Wer also nach wie vor regelmäßig MTV einschaltet, kann sich zumindest dieses Jahr noch entspannt zurücklehnen. Von der Abschaltung der ganzen Untersender ist übrigens nicht nur Europa betroffen, sondern auch Australien und Brasilien (Quelle: DWDL).

Der Erfolg von MTV beruht nicht nur auf Musik

MTV ging ursprünglich 1981 an den Start und entwickelte sich schnell zu einer Hochburg für Musik und damit verbundene Trends. Auch in Deutschland war der Sender über viele Jahrzehnte bei vor allem jungen Menschen populär. Das lag allerdings nicht nur an den neuesten Musikvideos, sondern auch an den teilweise kontroversen Serien und Shows, die auf dem Sender ausgestrahlt wurden.

Dazu gehören unter anderem die berühmt-berüchtigte Stunt-Serie Jackass oder diverse Dating-Show, wie zum Beispiel Next oder Flavor of Love. Auch derbe Animationsserien wie Drawn Together, Celebrity Deathmatch oder South Park wurden über viele Jahre auf MTV ausgestrahlt.