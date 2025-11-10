Mubi kündigen: So geht's schnell und einfach

Ob Testphase oder laufendes Abo – so könnt ihr euer Mubi-Konto unkompliziert kündigen und Zahlungen künftig vermeiden.
Mubi kündigen: so geht es Schritt für Schritt
Möchtet ihr aber euer Mubi-Abo kündigen, müsst ihr auf bestimmte Dinge achten. Wir erklären euch, wie es geht:
- Ruft die Mubi-Webseite auf und loggt euch ein.
- Sucht oben rechts nach den „Kontoeinstellungen“ und wählt die Option „Abonnement kündigen“ aus.
- Anschließend folgt ihr den weiteren Anweisungen, um die Kündigung abzuschließen.
Wie ihr euer Netflix-Abo kündigt, erklären wir euch in diesem Video:
Mubi über den App Store von Apple kündigen
Habt ihr Mubi über den Apple App Store abgeschlossen, müsst ihr die Kündigung direkt dort vornehmen:
- Öffnet die „Einstellungen“ und sucht in euren Abonnements jenes für Mubi.
- Folgt hier den weiteren Schritten zur Kündigung.
Mubi über den Google Play Store kündigen
Wenn ihr das Abo über den Google Play Store abgeschlossen habt, müsst ihr es auch über die App kündigen:
- Dafür ruft ihr in der App von Google Play Store eure Abonnements auf und wählt das Mubi-Abo aus.
- Folgt nun den weiteren Anleitungen zur Kündigung.
Alternative Kündigung per E-Mail
Unter Umständen könnt ihr euer Abo auch per E-Mail kündigen. Die E-Mail-Adresse lautet support@mubi.com. Aboalarm rät, vor einer Kündigung noch einmal in euren Vertragsunterlagen nachzuschauen, ob eine Kündigung per E-Mail akzeptiert wird.
Gut zu wissen
Ihr müsst keine besondere Kündigungsfrist einhalten. Die Kündigung eures Abonnements ist laut den Nutzungsbedingungen während der ausgewählten Vertragsperiode jederzeit möglich, solange sie vor Ablauf des Abos eingereicht wird.
Natürlich könnt ihr das Abo bis zum offiziellen Ende eurer Vertragsperiode weiterhin nutzen. Danach wird der Zugang zu den Inhalten von Mubi gesperrt. Euer Account bleibt bestehen und ihr könnt jederzeit ein neues Abo abschließen.
Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr euer Nutzerkonto durch eine entsprechende Anfrage beim Mubi-Support komplett löschen lassen.