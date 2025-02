Neue Spiele für PS5: Diesen Termin müssen sich PlayStation-Fans rot im Kalender markieren

Sony setzt die Tradition der Februar-Präsentationen anscheinend fort und plant eine neue State of Play rund um den Valentinstag 2025 – das sagt zumindest ein gut informierter Insider. In der Show dürfen sich PlayStation-Fans auf Szenen aus den heißesten PlayStation-Releases des Jahres freuen – darunter möglicherweise auch Ghost of Yōtei.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Insider teast groben Termin für nächste State of Play

Wie der als zuverlässig geltende Insider NateTheHate berichtet, steht die nächste State of Play von Sony bereits in den Startlöchern. Der Showcase-Termin wird für die kommende Woche, vermutlich um den 14. Februar herum, erwartet – das legt zumindest der wenig kryptische Hinweis des Insiders auf X nahe:

Damit setzt Sony eine Tradition fort, die 2021 begann. Seither nutzt der Gaming-Gigant den Februar regelmäßig für Spiele-Ankündigungen. Hier die Termine der vergangenen State of Plays, die im Februar stattfanden:

25. Februar 2021 – Donnerstag

2. Februar 2022 – Mittwoch

23. Februar 2023 – Donnerstag

6. Februar 2024 – Dienstag

Anzeige

Einen festen Wochentag hat Sony für die State of Play im Februar nicht auserkoren. Bislang fand das Event jedoch stets unter der Woche und in der Wochenmitte statt. Ein Termin zwischen dem 11. Februar (Dienstag) und dem 13. Februar 2025 (Donnerstag) ist also wahrscheinlich.

Anzeige

Diese Spiele-Highlights könnten gezeigt werden

Im Mittelpunkt der Präsentation dürften vor allem Einblicke in kommende PlayStation-Blockbuster stehen. Branchenkenner rechnen mit der Vorstellung von Ghost of Yōtei, dem Nachfolger des Action-Hits Ghost of Tsushima (Test). Auch neue Details zu Death Stranding 2 sowie Bungies Multiplayer-Shooter Marathon stehen hoch im Kurs.

Anzeige

Erst kürzlich präsentierte Microsoft in seiner Xbox Developer Direct mehrere vielversprechende Spiele – wie etwa das neue Doom und ein weiteres Ninja Gaiden. Mit der State of Play zieht Sony bald nach und stimmt die PlayStation-Community hoffentlich gekonnt auf ein spannendes Gaming-Jahr 2025 ein.

Einen neuen GTA-6-Trailer oder ähnlich große Ankündigungen sollten die Fans jedoch nicht erwarten.

Habt ihr den Trailer zu Ghost of Yōtei damals verpasst? Hier könnt ihr ihn euch nochmal direkt anschauen:

Ghost of Yotei: Announce Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.