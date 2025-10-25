Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
My Hero Academia Season 8: Wann und wo ihr Folge 5 (164) im Stream seht

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
2 min Lesezeit
My Hero Academia Finale Staffel 8
© K. Horikoshi, Shueisha, Bones, Toho Animation, My Hero Academia Project / Bearbeitung: GIGA
Die letzte Staffel von „My Hero Academia“ hat begonnen. Wann und wo ihr die 5. Folge der Staffel 8 und alle weiteren Episoden als OV im Stream seht, lest ihr hier.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Wann kommt Folge 5 (164) von „My Hero Academia“ Staffel 8?
  2. 1.1.Episodenliste – Staffel 8
  3. 2.Season 8: Ankündigung der finalen Staffel
  4. 3.Fortsetzung im Manga und mehr MHA

Wann kommt Folge 5 (164) von „My Hero Academia“ Staffel 8?

Seit dem 4. Oktober 2025 läuft Staffel 8 in Japan und hierzulande im Simulcast bei Crunchyroll. Folge 5 (164) seht ihr ab Samstag, den 1. November, 11:30 Uhr in der OV im Stream.

My Hero Academia Staffel 8 | Official Trailer

Die vorherigen Staffeln von „My Hero Academia“ sind in Deutschland immer zuerst bei Crunchyroll im Stream erschienen. Auch die neuen Folgen von Staffel 8 werden wieder simultan in Deutschland als OmU bei dem Anime-Streamingdienst verfügbar sein. Wo ihr „My Hero Academia“ sonst noch im Stream und TV seht, lest ihr hier:

Episodenliste – Staffel 8

Folge

Titel

Premiere OmU

1 (160)

Toshinori Yagi: Rising Origin

4.10.2025

2 (161)

The End of An Era, And The Beginning

11.10.2025

3 (162)

Endgegner!

18.10.2025

4 (163)

Quirk: Explosion!!

25.5.2025

5 (164)

TBA

1.11.2025

6 (165)

TBA

8.11.2025

7 (166)

TBA

15.11.2025

8 (167)

TBA

vsl. 22.11.2025

9 (168)

TBA

vsl. 29.11.2025

10 (169)

TBA

vsl. 6.12.2025

11 (170)

TBA

vsl. 13.12.2025

Season 8: Ankündigung der finalen Staffel

My Hero Academia Staffel 8 | Final Season Teaser-Trailer (Toho Animation / Crunchyroll)

Direkt mit der letzten Folge von Staffel 7 wurde auch die finale Staffel 8 von „My Hero Academia“ für das Jahr 2025 offiziell angekündigt. Ein konkretes Datum gibt es zwar noch nicht, da zwischen der letzten Folge einer Season und der neuen Staffel in der Vergangenheit immer ungefähr ein Jahr vergangen ist, rechnen wir aktuell mit einem Release um Oktober 2025.

Neben dem kurzen Teaser-Trailer veröffentlichte das verantwortliche Animationsstudio „Bones“ zusätzlich ein erstes Visual auf dem offiziellen X-Account der Anime-Serie:

Willst du herausfinden, welcher Held der Klasse 1-A von MHA wärst? Mach den Test.

Fortsetzung im Manga und mehr MHA

Wenn ihr nach Staffel 7 nicht länger auf die finale Season warten wollt, könnt ihr auch im Manga weiterlesen. Die vergangene Staffel endete mit den Ereignissen aus Band 39. Die Fortsetzung der Geschichte lest ihr somit in Volume 40:

My Hero Academia 40
My Hero Academia 40
7,00 € Zu Amazon
7,00 € Zu Hugendubel
7,00 € Zu Thalia
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.10.2025 12:45 Uhr

Und falls ihr noch mehr Storys aus der Welt von „My Hero Academia“ braucht, solltet ihr euch auch mal die Spin-Off-Serie „My Hero Academia: Vigilantes“ anschauen.

